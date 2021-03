Schule und Kita: Die aktuellen Regeln in Niedersachsen

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100, gilt in Kindertagesstätten das Szenario B - eingeschränkter Regelbetrieb. Das heißt: Die Kitas sind für alle Kinder geöffnet, die Gruppen dürfen sich aber nicht mischen. Ist die Inzidenz bereits über 100 oder überstiegt sie den Grenzwert an drei Tagen hintereinander, gilt für die Kitas Szenario C. Dann sind die Einrichtungen für maximal die Hälfte der Gruppe im Notbetrieb geöffnet. Tagesmütter oder -väter dürfen ihre ohnehin sehr kleinen Gruppen von maximal fünf Kindern unabhängig von der Inzidenz weiter betreuen.

Schüler der Jahrgänge 1 bis 4 lernen im Wechselmodell (Szenario B) - und zwar auch dann, wenn die Inzidenz über den Grenzwert von 100 steigt. Abwechselnd kommt jeweils die Hälfte der Klasse in die Schule, während die andere Hälfte zu Hause lernt. Es gilt Präsenzpflicht, für vulnerable Personen gibt es jedoch umfassende Regelungen. Eine Maskenpflicht am Sitzplatz besteht nicht. Die Förderschulen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bleiben ebenfalls unabhängig von der Inzidenz im Wechselunterricht. Für Kinder der Jahrgänge 1-6 bieten die Schulen eine Notbetreuung an - in der Regel zwischen 8 und 13 Uhr.

An allen Schulen gilt Präsenzunterricht im Wechselmodell (Szenario B), wenn der Inzidenzwert der jeweiligen Kommune unter 100 liegt. In den Klassen der Sekundarstufe I und II müssen Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner steigt, kehren die Schulen in das Szenario C zurück und lernen zu Hause. Für Kinder bis einschließlich zum sechsten Jahrgang bieten die Schulen eine Notbetreuung an - in der Regel zwischen 8 und 13 Uhr.

An allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen findet der Unterricht für die Abschlussklassen und Abitur-Jahrgänge auch bei einer Inzidenz von mehr als 100 im Wechselmodell statt.

Die schriftlichen Prüfungen finden unabhängig von den geltenden Szenarien wie geplant statt. Am 19. April soll die erste Abitur-Klausur im Fach Geschichte geschrieben werden, am 11. Mai die letzte im Fach Physik. Vom 17. Mai bis 9. Juni sind Nachschreibtermine vorgesehen. Die Prüfungen sollen den Schülern einen regulären Abschluss ermöglichen, ohne dass dem Jahrgang 2021 ein "Corona-Makel" anhaftet, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte. Die Prüfungen sollen die besonderen Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie-Situation berücksichtigen und nur den Lernstoff abfragen, der auch behandelt worden ist. Mündliche Prüfungen sollen wie bereits im vergangenen Jahr freiwillig möglich sein. Während der Prüfungen werden sämtliche Hygieneregeln wie Abstand, Maske-Tragen und Lüften eingehalten.

Nur zwingend notwendige Arbeiten sollen geschrieben werden. Dafür müssen die Schüler in die Schule kommen. Es werden sämtliche Hygieneregeln wie Abstand, Maske-Tragen und Lüften eingehalten.