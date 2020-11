Schule und Corona: Tonne stellt "Hotspot-Strategie" vor Stand: 26.11.2020 08:31 Uhr Wie geht es in der Corona-Krise weiter an den Schulen in Niedersachsen? Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt dazu heute seine "Hotspot-Strategie Schule" vor.

Dabei geht es darum, wie in Regionen mit hohen Corona-Zahlen Schule und Infektionsschutz in Einklang gebracht werden können. Dies sei ein schwieriger Balanceakt, teilte das Ministerium vorab mit. Der Landkreis Cloppenburg beispielsweise will wegen der anhaltend hohen Zahlen die Schülerinnen und Schüler bis zu den Weihnachtsferien weiterhin in geteilten Klassen abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichten ("Szenario B").

Maskenpflicht im Unterricht möglich

Beim Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch hatten sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine Verlängerung des sogenannten Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember geeinigt. Unter anderem entschieden sie, dass es eine Maskenpflicht im Schulunterricht geben soll. Diese soll ab der 7. Klasse greifen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 ansteigt. Niedersachsen hatte diese Maßnahme bereits Anfang November eingeführt - sie gilt in Risikogebieten bereits ab der 5. Klasse.

Frühere Weihnachtsferien

Bund und Länder einigten sich zudem darauf, die Weihnachtsferien vorzuziehen - sie beginnen am 19. Dezember. In Niedersachsen sollte eigentlich Dienstag, der 22. Dezember, der regulär letzte Schultag in diesem Jahr sein. Kultusminister Tonne hatte sich zuvor gegen eine Vorziehung der Weihnachtsferien ausgesprochen.

