"Schule nach Corona": Weil diskutiert mit Schulleitungen Stand: 15.07.2021 13:03 Uhr Am Freitag wollen Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) mit Schulleitungen aus ganz Niedersachsen über das Thema "Schule nach Corona" sprechen.

Es soll darum gehen, welche konkreten Erfahrungen während der Coronazeit im Schulbetrieb gemacht worden sind und was sich daraus für den Schulalltag nach Corona ableiten lässt: Was hat sich bewährt und worin bestehen zukünftige Herausforderungen? Die Diskussion können Sie am Freitag von 13 bis 14.30 Uhr live bei Youtube verfolgen, den entsprechenden Link finden Sie vorher hier auf dieser Seite.

Verschiedene Schulen aus verschiedenen Regionen

An der Debatte werden Schulleitungen verschiedener Schulformen teilnehmen, die aus ganz Niedersachsen kommen:

Joachim von Lingen, Schulleiter Kapitän-Koldewey-GS, Bücken

Alexandra Vanin-Andresen, Schulleiterin Otfried-Preußler-GS, Hannover

Christian Piechot, Schulleiter OBS, Verden

Godehard Otterbeck, Schulleiter OBS, Schüttorf

Andreas Hadaschik, Schulleiter IGS, Garbsen

Mirjam Gerull, Schulleiterin KGS, Pattensen

Sandra Witt, Lehrkraft FÖS Winsen/Luhe, Lüneburg

Inga Rau, Schulleiterin Werner-von-Siemens-Gymnasium, Bad Harzburg

Gabriele Dr. Obst, Schulleiterin Evangelisches Gymnasium, Nordhorn

Wilhelm Windmann, Schulleiter BBS, Osterholz

Mehr Geld für Lüftungsanlagen in Schulen

Für die Zeit, in der Schule noch "mit Corona" stattfinden muss, hatte Niedersachsens Kultus- und Sozialministerium Anfang Juli darüber informiert, dass das Land wegen der Ausbreitung der Delta-Variante mehr Geld für Lüftungsanlagen bereitstellen will. Die Schulträger sollen nun 20 Millionen Euro bekommen. Dieses Geld fließt zusätzlich zu der bisherigen Förderung von Luftfilteranlagen in eingeschränkt belüftbaren Klassenzimmern. Laut Kultusminister Tonne liegt der Schwerpunkt auf den Schuljahrgängen 1 bis 6, da diesen Schülerinnen und Schülern in absehbarer Zeit kein Impfangebot gemacht werden könne. Allerdings wird es wohl noch dauern, bis Schulen von dem Geld profitieren, weil erst noch politische Gremien entscheiden müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.07.2021 | 09:00 Uhr