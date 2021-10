Schule in Niedersachsen: Maskenpflicht im Unterricht bleibt Stand: 01.10.2021 15:02 Uhr Fast alle Schüler in Niedersachsen müssen vorerst weiter im Unterricht eine Maske tragen. Das Kultusministerium will in diesem Punkt zwar die Regeln lockern. Wann, ist aber noch unklar.

Mehrere Bundesländer, darunter Bayern, Berlin und Baden-Württemberg, haben angekündigt, die Maskenpflicht im Unterricht entweder komplett oder für mehrere Jahrgänge abzuschaffen. Ein solcher Schritt ist in Niedersachsen zumindest bis zu den Herbstferien nicht geplant, wie ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag sagte. Derzeit dürfen nur die Schülerinnen und Schüler in der ersten und zweiten Klasse die Maske im Unterricht abnehmen. "Wir arbeiten an einer Exit-Strategie, dass auch weitere Schuljahrgänge die Maske am Platz ablegen können", sagte der Sprecher. Der Zeitpunkt sei aber noch nicht klar.

Tägliche Corona-Tests nach den Herbstferien

Schließlich sei die Maske eine wirksame Schutzmaßnahme und ein Baustein dabei, dass die Schulen nach den Sommerferien gut gestartet seien, sagte der Ministeriums-Sprecher. "Wir wollen lockern, gerade bei der Maske für jüngere Schülerinnen und Schüler." Dabei gelte es aber nach wie vor behutsam und mit Bedacht vorzugehen und nicht alle Sicherungsmaßnahmen über Bord zu werfen. Nach den Herbstferien soll es zunächst wieder tägliche Corona-Tests geben. "Und dann wird auch klar sein, inwiefern Lockerungsschritte möglich sind", so der Sprecher.

