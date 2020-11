Schule in Corona-Zeiten: Lehrergewerkschaft schlägt Alarm Stand: 14.11.2020 10:49 Uhr Die Lehrergewerkschaft GEW fordert Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) auf, mehr für den Infektionsschutz an Schulen zu tun. Der Landeselternrat hat ebenfalls Verbesserungswünsche.

Nach einem Bericht von NDR 1 Niedersachsen hat die Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Laura Pooth, vorgeschlagen, Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auch in Festsälen oder in Kultureinrichtungen zu unterrichten. Dort könne ein größerer Abstand eingehalten werden. Außerdem brauche es mehr Personal, um den Unterricht außerhalb der Schulen organisieren und die Schüler beaufsichtigen zu können. Pooth schlug demnach vor, hierfür Studierende oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kultureinrichtungen einzusetzen, die ihren Beruf derzeit nicht ausüben können. Außerdem solle das Land FFP2- Schutzmasken an die Beschäftigten in den Schulen verteilen. Unterdessen pocht der Lehrerverband VBE darauf, dass Schulleiter und Schulleiterinnen in der Pandemie entlastet werden. Kultusminister Tonne hatte im Landtag angedeutet, dass er den Schulen in der angespannten Lage helfen will, nannte aber keine Details.

Videos 3 Min Corona-Schutz in Schulen: Kultusminister Tonne in der Kritik Bei der Landtagsdebatte bekam der Minister nicht nur von FDP und Grünen Gegenwind, sondern auch vom Koalitionspartner. (11.11.2020) 3 Min

Landeselternrat kritisiert Corona-Maßnahmen an Schulen

"Bisher wird in der Schule der geringstmögliche Gesundheitsschutz angewandt, das ist nicht nachvollziehbar", sagte die Vorsitzende des Landeselternrats, Cindy-Patricia Heine. Eine ihrer Forderungen: Plexiglaswände, damit im Unterricht auf Masken verzichtet werden könne. Zwar wollten alle den Präsenzunterricht, aber eben nur unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Der Infektionsschutz werde überall gefordert und reglementiert, aber in den Schulen weggelassen, so Heine. Erneut wies sie auf Probleme im öffentlichen Nahverkehr hin. In vollen Schulbussen könnten die Abstände nicht eingehalten werden. Das Land hat bereits angekündigt, Geld für mehr Busse bereitstellen zu wollen.

Ministerium: Schulen keine "Infektionstreiber"

Der Elternrat stellte zudem die Aussage des Kultusministeriums infrage, Schulen seien "keine Infektionstreiber". Das Ministerium hatte mitgeteilt, dass die Anzahl der seit Beginn des Schuljahres Ende August positiv Getesteten im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten nicht für ein besonders erhöhtes Infektionsgeschehen spreche. "Das ist lediglich eine These ohne irgendeinen Nachweis, wird aber immer wieder als Hinweis und Bestätigung vorgetragen", so die Ratsvorsitzende Heine.

