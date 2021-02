Schule, Züge, Berufsverkehr: Was fällt wo wetterbedingt aus? Stand: 08.02.2021 08:30 Uhr Es dürfte heute Morgen ruckeln im Berufsverkehr: Die A7 bei Göttingen ist gesperrt, der Bahnverkehr eingeschränkt. In vielen Kitas fällt die Notbetreuung aus, an Schulen der letzte Präsenzunterricht.

Obwohl die Räumdienste vielerorts im Dauereinsatz sind, müssen sich Autofahrer heute in Niedersachsen weiter auf Behinderungen einstellen, warnten die Polizeidirektionen im Land. In Südniedersachsen kam heute Morgen der Verkehr auf der A7 bei Göttingen wegen starker Schneefälle zum Erliegen. Dort hatten sich Lastwagen festgefahren. Die Polizei sperrte die Fahrbahn im Bereich Hedemünden Richtung Süden.

Lkw-Fahrverbot auf einigen Autobahnen

Bis heute Mittag gilt in den Landkreisen Emsland, Osnabrück und Grafschaft Bentheim ein Lkw-Fahrverbot auf der A1, A30 und A33. Das Schneechaos in der Region habe sich am frühen Morgen aber in Grenzen gehalten, sagte ein Sprecher der Polizei Osnabrück. Die Autobahnen seien relativ frei. Auf untergeordneten Straßen steckten aber teilweise immer noch Fahrzeuge im Schnee fest.

Notbetreuung und Präsenzunterricht fallen vielerorts aus

Auch auf Schulen und Kitas wirkt sich die Wetterlage aus: So fällt heute in mehreren Städten und Landkreise der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie die Notbetreuung in den Kindertagesstätten aus. Vielerorts wurde der Schulbusverkehr eingestellt. Nur vereinzelt wird eine Notbetreuung in Schulen und Kitas in eingeschränkter Form angeboten. Das Distanzlernen, also Unterricht im Szenario C, findet nach Angaben der Kommunen wie gewohnt statt. Von den Schul- und Kita-Schließungen betroffen sind folgende Landkreise und Städte.

Landkreis Ammerland

Landkreis Aurich

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Diepholz

Landkreis Friesland

Landkreis Goslar

Landkreis Göttingen - einschließlich der Stadt Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont - einschließlich der Stadt Hameln

Region Hannover - einschließlich der Stadt Hannover

Landkreis Heidekreis

Landkreis Helmstedt - einschließlich der Stadt Helmstedt

Landkreis Hildesheim - einschließlich der Stadt Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Landkreis Nienburg - einschließlich der Stadt Nienburg

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Landkreis Osnabrück - einschließlich der Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Landkreis Wolfenbüttel - einschließlich der Stadt Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Hallo Niedersachsen Extra Wie ist die Schneelage heute Morgen? Wie beeinträchtigt das extreme Wetter den Berufsverkehr? Nach dem Wintereinbruch im Norden beantwortet ein Hallo Niedersachsen Extra heute um 11.00 Uhr diese Fragen und mehr live im NDR Fernsehen.

Stillstand im Regional- und Fernverkehr der Bahn

Vereiste Weichen und verwehter Schnee haben auch den Zugverkehr in Niedersachsen weitgehend lahmgelegt. Bei der Deutschen Bahn rollt im Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen weiterhin kein Zug. Die Bahn strebt an, ihr Angebot nach und nach heute Vormittag ab 10 Uhr wieder aufzunehmen. Aktuell verkehren lediglich auf der Strecke Unterelbe-Cuxhaven-Hamburg Züge. Auch der Fernverkehr ist nach wie vor in weiten Teilen Deutschlands stark beeinträchtigt. Die Bahn geht davon aus, dass es den ganzen Tag über weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen kommt. Nördlich von Frankfurt wurde der Fernverkehr bis auf Weiteres komplett eingestellt. Betroffen ist Niedersachsen zudem auf folgenden Strecken:

Hannover-Norddeich Mole: IC-Verkehr eingestellt

Berlin-Hannover: bis auf Weiteres kein Fernverkehr

Dresden-Hannover: bis auf Weiteres kein Fernverkehr

Frankfurt-Hannover: bis auf Weiteres kein Fernverkehr

Angespannte Situation beim Metronom

Vom privaten Bahnbetreiber Metronom heißt es heute Morgen: Das große Chaos sei ausgeblieben, die Situation sei aber immer noch angespannt. Auf allen Strecken komme es zu Einschränkungen. Mancherorts seien hohe Schneeverwehungen auf den Gleisen, Weichen und Bahnanlagen, zudem seien einige Weichen eingefroren. Räumtrupps sind im Einsatz.

Hannover-Göttingen: Zugfahrten nur vereinzelt möglich, starke Einschränkungen

Hannover-Uelzen: Zugfahrten weitgehend möglich, teilweise Einschränkungen und Verspätungen

Uelzen-Lüneburg-Hamburg: die Züge fahren, teilweise Verspätungen

Hamburg-Rotenburg-Bremen: die Züge fahren, teilweise Verspätungen

Ausfälle bei Nordwestbahn, erixx und enno

Die Nordwestbahn hat ihren Zugverkehr aufgrund der Wetterlage komplett eingestellt. Auch die private Bahngesellschaft erixx bedient heute viele Strecken nicht. Auch beim Metronom-Unternehmen enno fallen Verbindungen aus. Folgende Strecken sind betroffen:

erixx: Braunschweig-Gifhorn-Uelzen

erixx: Bad Harzburg-Goslar-Hannover

erixx: Bad Harzburg-Braunschweig

erixx: Soltau-Bremen

erixx: Soltau-Hannover

erixx: Uelzen-Soltau

erixx: Soltau-Buchholz-Harburg

erixx: Lüneburg-Dannenberg: Lage am frühen Morgen noch unklar

enno: Wolfsburg-Gifhorn-Hannover

enno: Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim

Flexible Ticketnutzung möglich

Die Deutsche Bahn sowie metronom, enno und erixx bitten Kunden, sich vor Fahrtantritt über die Apps, Internetseiten sowie Social-Media-Kanäle der Unternehmen über ihre Verbindung zu informieren. Die Bahn bietet Reisenden an, die für das vergangene Wochenende gebuchten Tickets innerhalb dieser Woche flexibel zu nutzen beziehungsweise kostenfrei zu stornieren. Fahrkarten für metronom, enno und erixx, die im Vorfeld für das vergangene Wochenende gekauft worden waren, bleiben bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, gültig, wie ein Sprecher mitteilte.

Öffentlicher Nahverkehr in mehreren Städten eingestellt

In mehreren Städten und Landkreisen in Niedersachsen wurde zudem der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Betroffen davon sind Braunschweig, Göttingen sowie die Landkreise Helmstedt, Gifhorn, Wolfenbüttel, Salzgitter und Goslar. In Stadt und Region Hannover wurde der Busverkehr eingestellt. Udo Iwannek, Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra, verwies auf so schwierige Straßenverhältnisse, dass man das Risiko nicht eingehen könne. Wann die Busse wieder fahren können, war zunächst noch offen. Die Stadtbahnen in Hannover seien dagegen weiter unterwegs, wenn auch mit Einschränkungen und "diversen Störungen".

Viele Fähren zu Ostfriesischen Inseln fallen aus

Zahlreiche Fährverbindungen von und zu den Ostfriesischen Inseln fallen auch heute noch aus. Der Fährverkehr zwischen Emden und Borkum hingegen läuft nach Angaben der Reederei nach Plan. Einschränkungen gibt es für folgende Verbindungen:

Norderney-Norddeich Mole: Verspätungen und Ausfälle möglich

Juist-Norddeich Mole: Ausfälle beim Linienverkehr und Inselexpress

Langeoog-Bensersiel: Ausfall der Abfahrt 13.30 Uhr ab Bensersiel und Ausfall Abfahrt 14.15 Uhr ab Langeoog

Wangerooge-Harlesiel: Ausfall am Montag

Spiekeroog-Neuharlingersiel: Verspätungen am Montag, geänderte Abfahrtszeiten am Dienstag

Baltrum-Nessmersiel: Ausfall am Montag

