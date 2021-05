Schule: Lehrer- und Elternverbände fürchten geplante Öffnung Stand: 05.05.2021 10:56 Uhr Bis zu einer Inzidenz von 165 auf Landkreisebene sollen alle Schulen in Niedersachsen ab Montag wieder für den Wechselunterricht geöffnet sein. Lehrerverbände und Eltern kritisieren das Vorhaben.

Die Impfkampagne für alle Schulbeschäftigten habe gerade erst begonnen, mahnen der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Von einem Gesundheitsschutz durch Impfungen könne derzeit an den Schulen noch keine Rede sein, sagte der VNL-Vorsitzende Tosten Neumann. Der VBE weist darauf hin, dass sich das regelmäßige Testen noch nicht überall eingespielt habe - und warnt vor einem Schnellschuss.

Landeselternrat hält Öffnungen für unverantwortlich

Auch unter Eltern gibt es Kritik an den Plänen der Landesregierung. Den Grenzwert auf 165 anzuheben sei unverantwortlich, insbesondere weil sich die Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen zuletzt dramatisch erhöht hätten, hieß es vonseiten des Landeselternrats. Zudem gebe es für die Schüler bisher kaum Aussicht auf Impfungen.

GEW fordert psychologische Unterstützung für Schüler

Weniger kritisch hat dagegen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) das Vorhaben aufgenommen, das mit der neuen Corona-Verordnung am 10. Mai in Kraft treten soll. Die GEW erwartet, dass sich der Wechselunterricht für Kinder und Jugendliche positiv auswirkt, sofern die Schulen umfassend für den Gesundheitsschutz sorgen können. Allerdings könne der Unterricht nach der langen Pause nicht einfach weitergehen als sei nichts gewesen. Deshalb forderte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth, dass Schülerinnen und Schüler, die schwere Zeiten hinter sich hätten, pädagogisch und psychologisch unterstützt werden.

Videos 4 Min Niedersachsen beschließt Corona-Lockerungen Wenn der Inzidenzwert unter 100 liegt, sind Shopping und Gastronomiebesuche für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich. (04.05.2021) 4 Min

Einige Schüler lernen seit Weihnachten zu Hause

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, künftig den Spielraum der Bundes-Notbremse zu nutzen und Schülerinnen und Schüler erst bei einer Inzidenz von 165 ins Distanzlernen zu schicken. Die aktuelle Corona-Verordnung der Landesregierung schreibt das Szenario C vor, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Kommune den Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner übersteigt. Weil einige Kommunen, wie etwa die Region Hannover, seit Ende vergangenen Jahres über dieser Schwelle liegen, haben viele Schüler zuletzt vor Weihnachten ihre Schulen besucht - und lernen seitdem ausschließlich zu Hause. Nur in Grundschulen, Förderschulen und Abschlussklassen wurde weiterhin im Wechselmodell unterrichtet. Auch Kindertagesstätten sollen künftig bis zu einer regionalen Inzidenz von 165 wieder für alle Kinder geöffnet sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.05.2021 | 08:00 Uhr