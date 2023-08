Schülerinnen bekommen an Hannovers Schulen kostenlose Tampons Stand: 29.08.2023 17:56 Uhr In Hannover können alle weiterführenden Schulen künftig ihren Schülerinnen kostenlose Binden und Tampons anbieten. Die Finanzierung durch die Stadt steht, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte.

Ein Pilotprojekt an 16 Schulen ist laut der Stadtverwaltung gut verlaufen. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. In den Schulen waren in den Toilettenräumen Spender mit Menstruationsartikeln aufgestellt worden. Davor hatten Mädchen im Schulsekretariat nach Binden beziehungsweise Tampons fragen müssen.

Schulen müssen Menstruationsartikel selbst bezahlen

Die Schulen müssen die Kosten für die Menstruationsartikel aus ihren Budgets bezahlen, wie die Stadtsprecherin weiter mitteilte. Falls das Budget nicht ausreichen sollte, will die Stadtverwaltung nachsteuern. Niedersachsens Kultusministerium hatte im Juni erklärt, es gebe rechtlich keine Möglichkeit, die Artikel für alle Schulen im Land aus dem eigenen Haushalt zu bezahlen. Um die Beschaffung müssten sich die Städte und Kommunen als Schulträger kümmern. Der Schülerrat reagierte darauf mit Kritik am Ministerium.

