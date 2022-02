Schüler sehen Tonnes Öffnungspläne als verfrüht an Stand: 14.02.2022 21:00 Uhr Das Land Niedersachsen will laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zeitnah die Corona-Regeln an den Schulen lockern. Der Landesschülerrat hält diese Pläne für verfrüht.

Lockerungen seien zum aktuellen Zeitpunkt keine gute Idee, sagte Landesschülersprecher Justus Scheper am Montag dem NDR in Niedersachsen. "Wir müssen sehen, dass immer noch sehr viele Schüler und Schülerinnen an Corona erkranken, immer mehr Schülerinnen und Schüler in Quarantäne gehen und Homeschooling immer noch akut ist", so Scheper. Er könne sich Lockerungen nach der Winterruhe vorstellen, sobald das öffentliche Leben wieder anläuft - "wenn sie sich denn anbieten und die pandemische Lage es erlaubt".

Schüler wünschen sich pragmatischere Regeln

Scheper forderte zudem an den Schulalltag angepasste Maßnahmen. "Die Regeln sind teilweise unmöglich umzusetzen für Schulleitungen. Da wünschen wir uns als Schülerinnen- und Schülerrat etwas mehr Pragmatismus", so Scheper. Man müsse wieder dahin kommen, gemeinsam gegen das Coronavirus zu kämpfen, anstatt Regeln von oben herab zu verordnen. Als Beispiel führte er an, dass Schulleitungen die Anweisung hätten, Schülerinnen und Schüler, die ohne Maske gesehen würden, unverzüglich des Schulgeländes zu verweisen. "Jeder hat mal einen Moment, wo er abseits der Maskenpause die Maske kurz absetzt. Deswegen einen Schüler direkt des Geländes zu verweisen, dafür sehen wir keinen Grund", sagte der Vorsitzende des Landesschülerrats.

Tonne: "Erarbeiten konkrete Exit-Pläne bei Masken und Test"

Kultusminister Tonne hatte als denkbaren Zeitpunkt für Lockerungen in den Schulen das Abflachen der Omikron-Welle genannt. "Wir erarbeiten konkrete Exit-Pläne bei Masken und Tests. Zudem wollen wir Klassenfahrten so schnell es irgend geht wieder ermöglichen", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Kinder und Jugendliche bräuchten Erleichterungen und positive Perspektiven. "Sobald es geht, ziehen wir die Pläne aus der Schublade und setzen sie um", kündigte der Minister an.

Ziel: möglichst normaler Schulbetrieb

"Die lange Zeit der strengen Regelungen und Einschränkungen macht mürbe und belastet", erklärte Tonne. "Da müssen wir so schnell, wie es vertretbar ist, wieder heraus." Bei den Lockerungen wolle er Schritt für Schritt vorgehen und nicht auf einen Schlag alle Maßnahmen aufheben. "Mir ist wichtig, dass wir auch beim Runterfahren der Regeln klare und nachvollziehbare Wege aufzeigen. Das Ziel ist ein möglichst normaler Schulbetrieb mit einigen grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen."

