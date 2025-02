Schüler in Hannover bilden riesiges Demokratie-Zeichen Stand: 20.02.2025 17:10 Uhr Hunderte Schüler der Leonore-Goldschmidt-Schule haben am Donnerstag in Hannover buchstäblich ein Zeichen für Demokratie gesetzt. Gemeinsam formten sie ein Demokratie-Symbol. Erdacht hat es eine Hamburger Designerin.

Schüler aus insgesamt 35 Klassen der IGS hatten sich hinter ihrer Schule auf dem Sportplatz des Mühlenberger Sportvereins versammelt, um gemeinsam das Zeichen "Democracy for Peace" zu bilden. "Drei Tage vor der Bundestagswahl wollen wir zeigen: Wir Schüler stehen für unsere Demokratie und wollen sie auch behalten", sagt Lea Wiegand, Schülersprecherin der Schule. Neben ihrem allgemeinen Engagement für die demokratischen Werte sei den Schülern aufgefallen, dass im Rahmen des Wahlkampfs manche Parteien die Themen Abschiebung und Migration instrumentalisiert hätten. Bereits am Dienstag habe das Gymnasium Wunstorf mit Schülern das Zeichen gebildet, am Mittwoch die IGS Langenhagen und am Freitag soll es an der Helene-Lange-Schule in Hannover entstehen, wie Wiegand durch den Kontakt mit den anderen Schulen weiß.

Das Zeichen "Democracy for Peace" hat die Hamburger Designerin Carolin Rauen kreiert. Der Krieg in der Ukraine zeige, das Demokratie ein hohes Gut sei, das es zu verteidigen gelte, erläutert Rauen auf ihrer Website. Demokratie ermögliche ein Leben in Freiheit, Abstimmung und Selbstbestimmung. Das alles soll das von ihr geschaffene Zeichen ausdrücken und zugleich so einfach sein, dass es jeder nachzeichnen kann. Bei genauer Betrachtung ist erkennbar, dass das Symbol auch das Peace-Zeichen beinhaltet. Die Schülersprecher der Leonore-Goldschmidt-Schule hatten das Zeichen bei einer Internetrecherche gefunden und daraus die Idee für ihre Aktion entwickelt.

