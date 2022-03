Schub für Windkrafterzeugung dank stürmischem Wetter Stand: 01.03.2022 11:05 Uhr Die Stürme der vergangenen Wochen haben der Windkrafterzeugung einen Schub gegeben. Nach ersten Berechnungen erzeugten Windräder an Land und auf See insgesamt 21 Milliarden Kilowattstunden Strom.

"Windenergieanlagen haben im Februar in etwa so viel Strom erzeugt wie sieben Millionen Haushalte in einem ganzen Jahr verbrauchen", sagte Kerstin Andreae, Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Der Monat mit der höchsten Windkrafterzeugung sei jedoch der Februar 2020 gewesen.

Niedersachsen hat Anteil von 21 Prozent an Windkraft an Land

Damit der überschüssige Strom gespeichert werden könne, müsste die Entwicklung leistungsfähiger Speicher beschleunigt werden, so der BDEW. Den größten Anteil an der installierten Leistung bei der Windkraft an Land hatte mit Stand Ende 2021 Niedersachsen mit 21 Prozent.

