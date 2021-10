Schreiben Sie Ihre Liebeserklärung an das Land Niedersachsen Der Tee in Ostfriesland, die Aussicht in der Lüneburger Heide, die Schafe auf dem Deich, die Luft im Harz, die Obstbäume im Alten Land: Es gibt so vieles, was das Land Niedersachsen liebenswert macht.

Jetzt wird es 75 Jahre alt und diesen Geburtstag wollen wir mit einem besonderen Film feiern, bei dem Sie mitwirken können: Schreiben Sie uns, was Sie an Niedersachsen am meisten lieben und warum. Einige dieser Texte finden dann Einzug in einen Film mit Liebeserklärungen an unser Bundesland, den wir zum Geburtstag veröffentlichen. Vielen Dank!

