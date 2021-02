Schönen Sonntag! Der Norden genießt sonnige Stunden Stand: 21.02.2021 12:00 Uhr Gestern war es schön, heute wird es schöner: Die Sonne lockt die Menschen im Norden vielerorts in die Natur.

In Niedersachsen war um 11 Uhr die Region Hannover mit 15 Grad Spitzenreiter - Tendenz steigend. Westen (Emden mit 12 Grad), Osten (Lüchow-Dannenberg mit 11 Grad) und Süden (Harz mit 9 Grad) hinkten noch etwas hinterher. Aber es ist noch Luft nach oben. Erwartet werden bis zu 18 Grad - frühsommerliche Temperaturen.

Kajakfahrer und Standup-Paddler auf der Weser unterwegs

Das schöne Wetter zieht auch heute wieder die Menschen in die Natur. Aber aufgepasst: Die Corona-Regeln sind nicht aufgehoben, an Hotspots gilt gegebenenfalls Maskenpflicht. Die Polizei appelliert, die beliebten Orte zu meiden. Gestern kontrollierte sie Ausflugsziele wie am Maschsee in Hannover oder rund ums Steinhuder Meer. "Auf den Uferpromenaden an den Gewässern der Region Hannover kann es bei dem frühlingshaften Wetter eng werden. In diesem Fall ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zwingend notwendig", sagte ein Sprecher. Großen Andrang gab es auch an der Weser. An der Alten Weser in Weyhe (Landkreis Diepholz) waren die Parkplätze zeitweise überfüllt. Einige Ausflügler packten die Decken für ein Picknick in der Sonne aus. Zudem trauten sich die ersten Kajakfahrer und Standup-Paddler aufs Wasser.

Vorfrühling auch in Mecklenburg-Vorpommern

Auch hier wird am Sonntag viel Sonnenschein mit Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad erwartet. Etwas frischer bleibt es auf Hiddensee, Rügen und Usedom mit 10 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen deutlich zurück. Örtlich ist Bodenfrost möglich.

Sonnige Aussichten für Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Hamburger und die Schleswig-Holsteiner dürfen sich ebenfalls auf einen sonnigen Sonntag freuen. Es wird freundlich mit Temperaturen von 12 Grad an der dänischen Grenze und bis zu 17 Grad in Hamburg. An einigen Küstenabschnitten ist es bei 8 Grad noch recht kühl. In der Nacht zum Montag rechnet der DWD vereinzelt mit Nebelfeldern und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

