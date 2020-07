Stand: 30.07.2020 15:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schöne Aussicht: Der Hochsommer stellt sich ein

In Niedersachsen und Bremen stellt sich zum Wochenende der Hochsommer ein. Nach zuletzt vielfach wechselhaftem Wetter steigen die Temperaturen ab Donnerstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kontinuierlich an. Erst am Sonntag ist in einigen Landesteilen mit Regen zu rechnen.

Warmes Wetter: Der Sommer kehrt kurzzeitig zurück

Der Sommer gibt sich am Wochenende die Ehre: Am Freitag und Sonnabend werden in Teilen Niedersachsens hochsommerliche Temperaturen erwartet. Aber schon am Sonntag soll es regnen.

Spitzentemperaturen um die 33 Grad

Schon der Freitag macht Spaß und bietet sich an für einen Kurztrip an den Strand, für Fahrradtouren oder zum Wandern. "Mit 30 Grad im Emsland und Weserbergland können wir schon von hochsommerlichen Temperaturen sprechen", sagte ein DWD-Meteorologe. In den Urlaubs- und Reiseregionen Harz und Nordseeküste wird es ähnlich warm. Das wird am Sonnabend noch getoppt: Regional sollen Spitzenwerte von bis zu 33 Grad erreicht werden, so der Wetterexperte. "Allerdings kommt es zwischen der Weser und der Ems in Laufe des Tages zu Hitzegewittern mit schauerartigem Regen", so der Meteorologe. Und am Sonntag kommt der Regen landesweit, zunächst im Osten. Am Nachmittag erreichen die Niederschläge den Westen und die Ostfriesischen Inseln. Temperaturen hier: um die 20 Grad.

