Schnelltests: Kita und Schulen müssen weiter warten Stand: 04.02.2021 11:24 Uhr Niedersachsens Lehrer und Erzieher warten weiter auf zugesagte Schnelltests. Viele fühlen sich von der Landesregierung im Stich gelassen.

Zuletzt machten die Beschäftigten in Kindertagesstätten und Krippen ihrem Unmut Luft. Denn auch in der Notbetreuung sei bei der Arbeit mit den Kindern Abstand kaum einzuhalten. Vielerorts rumort es gewaltig, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Betroffene haben zuletzt Brandbriefe ans Kultusministerium geschickt. Eine Kita aus dem Landkreis Stade schrieb beispielsweise: "Wir brauchen keine Dankeschön-Briefe, wir empfinden sie als Hohn und Heuchelei." Man sei "nicht länger bereit, politisch und wirtschaftlich motivierte Beschwichtigungsphrasen hinzunehmen".

Tonne will Details "zeitnah bekannt geben"

Das Land hat Schnelltests zugesagt. "Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir zu einem Testangebot für unsere Lehrkräfte und das Kita-Personal kommen", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Wann das Material zur Verfügung gestellt werde, ist ungewiss. In Schulen und Kindertageseinrichtungen werde unter schwierigen Bedingungen wichtige Arbeit für Kinder und Jugendliche und deren Familien geleistet, sagte Tonne. "Wir wollen daher die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen und das individuelle Sicherheitsempfinden unterstützen. Mit Tests können wir hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Wir werden zeitnah die Details bekannt geben."

Schulen: Zu wenig Platz für Corona-Abstände

Lehrerverbände beklagen ebenfalls, dass das Land zu wenig für den Gesundheitsschutz unternehme. So seien beispielsweise die in Büros vorgeschriebenen zehn Quadratmeter pro Person in Schulen nicht einzuhalten. In Klassenräumen hätten Anwesende höchstens 3,5 Quadratmeter pro Person Platz, kritisierte der Verband Bildung und Erziehung. Die Gewerkschaft hatte außer kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten auch kostenlose FFP2-Masken für alle Schulbeschäftigten gefordert.

