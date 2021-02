Schneechaos: Staus auf A2 lösen sich langsam auf Stand: 09.02.2021 22:07 Uhr Nach stundenlangem Stillstand entlang der Autobahn 2 rollt der Verkehr seit Dienstagabend an den meisten Stellen wieder halbwegs. Allerdings bleibt es glatt. Vorsicht ist weiterhin geboten.

Am späten Dienstag staute sich der Verkehr noch zwischen Langenhagen (Region Hannover) in Richtung Lauenau (Landkreis Schaumburg) auf wenige Kilometer, zeitweise waren es bis zu 20 Kilometer. Ein Stau bei Lehrte löste sich nach Stunden zum Abend hin langsam auf. Weiter in Richtung Nordrhein-Westfalen kam es immer wieder zu wetterbedingten Behinderungen. Dort waren laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) den ganzen Dienstag über Räum- und Streufahrzeuge im Einsatz.

Hilfskräfte versorgen festsitzende Autofahrer

Im Laufe des Tages hatte sich die Polizei mithilfe eines Hubschraubers einen Überblick an der Autobahn verschafft. Nur von oben war zu erkennen, wo es noch Probleme bei der Auflösung eines heftigen Staus gab. Dieser war seit Montag entstanden, nachdem mehrere Lkw aufgrund der Witterung die Bahnen bei Bielefeld blockiert hatten. Der Stillstand reichte bis nach Niedersachsen und stellte die Verkehrsteilnehmer und die Hilfskräfte vor Herausforderungen. Betroffen waren laut Polizeisprecher Stefan Bökenkamp bis auf wenige Ausnahmen Lastkraftwagen. Familien mit Kindern habe er in der Nacht nicht gesehen. Zum Teil saßen Menschen mehr als 16 Stunden in ihren Fahrzeugen fest. ADAC, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz, um die Menschen zu versorgen.

A7 in Südniedersachsen eis- und schneefrei

Die Lage auf der A7 in Südniedersachsen entspannte sich am Dienstag. Bei Göttingen löste sich ein stundenlanger Lastwagenstau allmählich auf. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei hätten die Fahrbahn eis- und schneefrei bekommen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei NDR 1 Niedersachsen. Die VMZ hatte zuvor vor einer Gefahr durch abgestellte Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg gewarnt.

Bahn-Verkehr teils bis Mittwoch eingestellt

Schnee und Eis schränkten weiterhin den Regionalverkehr der Deutschen Bahn vor allem im Süden Niedersachsens ein. Der Zugverkehr im Harz-Weser-Netz soll noch mindestens bis Mittwochmorgen eingestellt bleiben, teilte die Bahn auf ihrer Webseite mit. Die Räumung der Schneemassen auf den Gleisen dauere an. Auch im Fernverkehr kam es weiter zu Verspätungen und Ausfällen.

Kunden sollen sich im Netz informieren

Auf einigen Strecken, etwa im Norden zwischen Bremen und Hannover, fuhren dagegen wieder Züge. Die Bahn rät Reisenden weiter, sich vor Fahrtantritten im Internet zu informieren. Auf den Strecken der Bahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx sowie der Nordwestbahn müssen Fahrgäste weiterhin mit Ausfällen und Einschränkungen rechnen.

