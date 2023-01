Schnee und Schneeregen: Meteorologen warnen vor Glätte Stand: 21.01.2023 11:57 Uhr Zum Wochenende macht sich die Sonne im Norden rar. Vielerorts ist der Himmel bewölkt. Für die Nacht zu Sonntag werden Niederschläge erwartet - in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sogar Schnee.

Vom Weserbergland bis zum Wendland sind in der Nacht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu fünf Zentimeter Schnee möglich, im Harz sogar noch deutlich mehr. Abseits des Oberharzes dürfte die weiße Pracht aber nicht von Dauer sein - denn die Temperaturen sollen am Sonntag im Norden wieder knapp über den Gefrierpunkt ansteigen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen entsprechend weiterhin mit Glätte auf den Straßen rechnen.

Chancen auf Sonne wohl nur an der Küste

Das gilt auch für die anderen Bundesländer im Norden. Im Süden von Mecklenburg-Vorpommern wird etwa in der Nacht zu Sonntag und in der Nacht zu Montag jeweils Schneeregen und Schnee erwartet. Entsprechende Niederschläge und in der Folge glatte Straßen sind laut DWD bei Tiefstwerten zwischen 0 und -2 Grad auch zwischen Lübecker Bucht und Hamburg möglich. Im Verlaufe des Sonntags sollen die Niederschläge laut Prognosen abnehmen. Bis zu 5 Grad sind an der Nordseeküste dann drin - dort gibt es den Meteorologen zufolge am Sonntag auch "Chancen auf nennenswerten Sonnenschein".

