Schnee und Schauer im Norden: Meteorologen warnen vor Glätte Stand: 20.01.2023 07:37 Uhr Heute Morgen ist es im Norden gebietsweise glatt. Dazu gibt es Schnee oder Schneeregen. Mancherorts fällt bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, in Schleswig-Holstein bis zu zehn Zentimeter.

Im Südosten von Niedersachsen sind Menschen aufgerufen, wegen Glätte im Straßenverkehr besonders vorsichtig zu sein. Die Höhenlagen des Harzes sollten von Lkw wegen starken Schneefalls umfahren werden. In Mecklenburg-Vorpommern ist es dagegen eher trocken. Stellenweise kam es aber auch hier laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Morgen zu Schneefall. An der Nordsee gibt es stürmische Böen. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad im Südharz, 3 Grad in Stralsund und bis 5 Grad auf Norderney und in St. Peter-Ording.

VIDEO: Kräftiger Wintereinbruch im Oberharz (17.01.2023) (1 Min)

Minustemperaturen von bis zu 8 Grad

Heute Abend kann im Norden erneut Glätte durch Reifbildung oder gefrierende Nässe einsetzen. In der Nacht zum Samstag bilden sich dichte Wolkenfelder mit gebietsweise gefrierendem Nebel bei Tiefsttemperaturen von minus 8 Grad im oberen Bergland und minus 4 Grad im Flachland, ebenso in Schleswig-Holstein und Hamburg. Bis zu minus 3 Grad kann es laut DWD in Mecklenburg-Vorpommern geben.

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Im Harz laufen die Schneekanonen

Im Harz gibt es weiter Temperaturen um den Gefrierpunkt. Hier haben Liftbetreiber die ersten Schneekanonen in Betrieb genommen. Pisten- und Liftbetreiber freuen sich über die nächtlichen Minusgrade im Mittelgebirge, da die Wintersaison im Harz bisher eher bescheiden verlief. Neben den Schneekanonen soll am Wochenende auch echter Schnee für weiße Hänge sorgen: Zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee sind laut einem Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.01.2023 | 07:00 Uhr