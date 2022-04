Schnee und Kälte: Der Winter kehrt nach Niedersachsen zurück Stand: 01.04.2022 07:27 Uhr Am Donnerstag ist in Teilen Niedersachsens der Winter zurückgekehrt. Für heute und das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Winterwetter für ganz Niedersachsen voraus.

Laut DWD setzte bereits in der Nacht im Süden Niedersachsens leichter Schneefall ein. Demnach kann es im Harz bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben, teils sogar bis zu 15 Zentimeter. "Statt frühlingshaftem und sonnigen Wetter mit warmen Temperaturen wie noch vergangene Woche wird das Wetter in Mitteleuropa durch einen massiven Kaltlufteinbruch bestimmt", sagte Meteorologe Christian Herold. Ursache für den Wetterwechsel ist, dass sich der hohe Luftdruck Richtung Nordmeer und Grönland verlagert hat. Dadurch kann ein breiter Strom arktischer Kaltluft südwärts ausgreifen.

Nachts bleibt es frostig

Nach Temperaturen von minus 3 bis plus 2 Grad in der vergangenen Nacht bleibt es heute mit 2 bis 6 Grad weiterhin kühl, am Sonnabend und Sonntag liegen die Temperaturen bei 4 bis 8 Grad. Vor allem in der Nacht zum Sonntag wird es bei Werten zwischen minus 6 und minus 2 Grad noch einmal richtig frostig.

Zugverkehr durch Schneefälle beeinträchtigt

Die Schneefälle am Donnerstag wirkten sich Donnerstag auch auf den Zugverkehr in Niedersachsen aus. Die Deutsche Bahn hatte aufgrund der Schneefälle im Norden Niedersachsens, Hamburgs und Schleswig-Holsteins Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr gemeldet. Betroffen waren unter anderem die Strecke Hamburg-Hannover. Reisende werden gebeten, sich auf Verspätungen einzustellen und rechtzeitig die Abfahrtzeiten zu kontrollieren.

