Schnee und Glätte: Winterwetter zieht langsam in Richtung Küste Stand: 11.02.2025 21:33 Uhr Nach dem Wintereinbruch in Niedersachsen zum Wochenstart mit teils glatten und verschneiten Straßen und einigen Unfällen kann es ab der Wochenmitte auch in anderen Teilen Norddeutschlands schneien.

In der Nacht zum Mittwoch erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Im Süden Niedersachsens könne sich auch Glatteis bilden. Für Mittwoch und Donnerstag kündigte der DWD weitere Schneefälle an. Diese könnten dann auch im gesamten Norden wieder für glatte Straßen sorgen.

Schneefälle in Schleswig-Holstein in der Nacht zu Donnerstag möglich

In Schleswig-Holstein steigt die Wahrscheinlichkeit für Schneefälle laut DWD-Vorhersage ab der Wochenmitte. Während es am Mittwoch tagsüber sehr wahrscheinlich noch trocken bleibe, steige am Abend und in der Nacht auf Donnerstag die Chance auf Schneefall vor allem über dem südöstlichen Schleswig-Holstein und an der Elbe, sagte eine DWD-Meteorologin. Es bleibe kalt bei Temperaturen von minus zwei Grad in der Nacht auf Donnerstag und knapp über dem Gefrierpunkt im Tagesverlauf. Das bedeute: Wenn Schnee falle, bleibe er zunächst liegen. Wie stark die Schneefälle ausfallen, lasse sich bisher nicht vorhersagen.

Auch im Nordosten kehrt das Winterwetter zurück

In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Mittwoch noch heiter bis wolkig und trocken. In der Nacht zu Donnerstag kann es aber auch im Nordosten zu leichtem Schneefall kommen. Bei Tiefsttemperaturen zwischen -1 bis -3 Grad muss gebietsweise auch mit Glätte gerechnet werden. Am Donnerstag ist es dann bedeckt und es gibt zeitweise leichten Schneefall.

Zum Wochenende weniger Niederschläge - aber weiterhin kalt

Von Freitag an nehmen die Niederschläge dann laut DWD-Vorhersage vermutlich im gesamten Norden wieder ab. Dennoch bleibt es winterlich kalt bei Temperaturen von bis zu -6 Grad in den Nächten und tagsüber knapp über dem Gefrierpunkt.

Zahlreiche wetterbedingte Unfälle in Niedersachsen am Dienstag

In Niedersachsen hatte es am Dienstag bereits zahlreiche Unfälle aufgrund der winterlichen Straßenbedingungen gegeben. Bis zum Mittag zählte die Polizei in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim sowie in Osnabrück 44 Unfälle mit 15 überwiegend leicht Verletzten.

