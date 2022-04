Schnee in Niedersachsen: Der Winter ist zurück Stand: 01.04.2022 09:16 Uhr In Teilen Niedersachsens ist der Winter zurückgekehrt. Für die kommenden Nächte sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) frostige Temperaturen für das ganze Land voraus.

Nach Schneefällen in einigen Regionen Niedersachsens in der Nacht zum Freitag erwarten Meteorologen im Laufe des Tages nur noch einzelne Schneeschauer. Laut DWD ziehen sie in Richtung Süden ab, am Nachmittag soll es demnach nur vereinzelt schneien. Auch im Norden des Landes sind noch vereinzelt Schneeschauer möglich, im Harz werden bis in die Nacht zu Sonnabend bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. "Das wäre es dann fürs erste gewesen", sagte ein Meteorologe am Freitagmorgen. Ursache für den Wetterwechsel ist, dass sich der hohe Luftdruck Richtung Nordmeer und Grönland verlagert hat. Dadurch kann sich ein breiter Strom arktischer Kaltluft südwärts ausbreiten.

Nachts bleibt es frostig

Nach Temperaturen von minus 3 bis plus 2 Grad in der vergangenen Nacht bleibt es heute mit 2 bis 6 Grad weiterhin kühl, am Sonnabend und Sonntag liegen die Temperaturen bei 4 bis 8 Grad. Vor allem in der Nacht zum Sonntag wird es bei Werten zwischen minus 6 und minus 2 Grad noch einmal richtig frostig.

Kaum mehr Unfälle als sonst auf Niedersachsens Straßen

Durch Schnee und Glätte hat es am Freitagmorgen einige Unfälle auf den Straßen gegeben. Auf der A7 nahe Hannover ist ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn in Richtung Kassel ins Schleudern geraten und in die Mittel- und Außenleitplanke gekracht. In der Region Osnabrück gab es mindestens sechs Glätteunfälle. Dabei wurde in Melle ein Mann schwer verletzt. Ansonsten war es laut Polizei insgesamt ruhig. Wenn es zu schneien beginne, führen die Menschen oft "eher bedacht", sagte ein Sprecher. Im Harz sind Verkehrsteilnehmende zudem angehalten, die Straßen nur mit Winterausrüstung zu befahren.

Zugverkehr durch Schneefälle beeinträchtigt

Am Donnerstag hatten sich die Schneefälle auch auf den Zugverkehr in Niedersachsen ausgewirkt. Die Deutsche Bahn meldete im Norden Niedersachsens, Hamburgs und Schleswig-Holsteins Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr. Betroffen war unter anderem die Strecke Hamburg-Hannover. Reisende wurden gebeten, sich auf Verspätungen einzustellen und rechtzeitig die Abfahrtszeiten zu kontrollieren.

Weitere Informationen Wettervorhersage für Niedersachsen Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen? Die Aussichten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.04.2022 | 07:00 Uhr