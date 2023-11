Schnee im Harz und später auch im Flachland - Straßen sind glatt Stand: 26.11.2023 12:50 Uhr Im Harz liegt bereits Schnee, neun Zentimeter sind es in Braunlage - und es soll weiter schneien. Lifte und Pisten sind aber noch geschlossen. Der Besucheransturm blieb am Sonntag zunächst aus.

Für den ersten Schneefall der Saison sei im Harz wenig los gewesen, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Die Skipisten auf dem höchsten Berg Niedersachsens, dem Wurmberg, waren am Morgen von Schnee überzogen - das Skigebiet eröffnet seinen Betrieb allerdings erst am 16. Dezember. Die leichten Schneefälle am Sonntag sollen sich nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nacht zum Montag in Lagen von mehr als 600 Metern intensivieren. Bis zum Montagabend sollen laut DWD rund fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee im Oberharz dazukommen - die Schneehöhe werde dann bis zu 20 Zentimeter betragen.

Videos 1 Min Schnee im Harz Der Winter ist mit Schneefällen und Minusgraden im Harz angekommen. Am Wochenende soll noch mehr kommen. (24.11.2023) 1 Min

Die Straßen bleiben glatt

Glatteis habe zu einer Reihe von Verkehrsunfällen geführt, dabei sei es aber bei Blechschäden geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Im Harz sei es wegen Schneefalls ratsam, mit Winterreifen zu fahren. Verkehrsteilnehmer sollten ihr Verhalten anpassen. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Niedersachsen wegen der Witterungsverhältnisse zu mehreren schweren Unfällen gekommen: Zwei Menschen kamen auf der A31 ums Leben, ein Mann starb am Samstag im Landkreis Harburg auf der A1. Auch in der Nacht zum Montag ist für Autofahrer Vorsicht geboten: Bei Frost, Regen und Schneeregen bleiben die Straßen glatt.

Es soll auch im Flachland schneien

Im Oberharz herrscht am Wochenende Dauerfrost, die Temperaturen liegen tagsüber knapp unter null Grad. In den kommenden Nächten soll es laut DWD im Harz ebenfalls bei leichten Minusgraden bleiben. Am Dienstag soll es weiter schneien, dann wird es auch im Flachland in Niedersachsen eine dünne Schneedecke geben.

