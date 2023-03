Schnee im Harz sorgt für Freude auf den Pisten Stand: 07.03.2023 18:43 Uhr Im Süden Niedersachsens hat es am Dienstag erneut geschneit. Im Laufe der Woche werden in Göttingen weitere Schneefälle erwartet.

Im Harz sorgte die weiße Pracht am Dienstag für Verkehrsprobleme, lockte aber auch Wintersportler an. In Oderbrück und auf dem Sonnenberg bildete sich eine bis zu 20 Zentimeter tiefe Schneedecke. Am Abend ließen die Schneefälle nach. An der See könnten sich in der Nacht zu Mittwoch weiterhin Schneeschauer bilden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus fünf Grad. Im Binnenland werde leichter Frost erwartet.

Erneut Schneefall im Raum Göttingen

Am Mittwoch gibt es laut DWD einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei Tageshöchstwerten von fünf Grad. In der Nacht zum Donnerstag erwarten die Meteorologen im Göttinger Raum erneut Schneefall bei Temperaturen von bis zu minus sechs Grad.

VIDEO: Schnee verwandelt Teile Niedersachsens in Winterwunderland (1 Min)

Winterrückkehr zum Wochenbeginn

Bereits am Montag war in Teilen Niedersachsens der Winter zurückgekehrt. Vor allem in einem Streifen von Oldenburg über Delmenhorst bis nach Lüneburg hatte sich den Menschen ein kleines Winterwunderland gezeigt. Insbesondere in höheren Lagen führten die niedrigen Temperaturen laut DWD zu glatten Straßen - es kam zu Glätteunfällen.

