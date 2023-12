Schnee, Regen und Glätte: Winter hat Niedersachsen im Griff Stand: 04.12.2023 15:45 Uhr Das Wetter in Niedersachsen bleibt winterlich kalt. Ein Tief bringt neue Niederschläge, die teils als Schnee, teils als Regen fallen. Erneut droht Straßenglätte.

"Niedersachsen steht weiter unter Tiefdruck-Einfluss", sagte der Meteorologe Rainer Buchhop vom Wetterdienst Wetterwelt. In der Nacht zu Dienstag ziehen überwiegend dichte Wolken über das Land, die neuen Niederschlag bringen. In Richtung Harz und Elbe fällt dieser als Schnee, ansonsten geht er in Schneeregen und gefrierenden Regen über.

Niederschläge fallen auf gefrorenen Boden

Nach dem Dauerfrost der vergangenen Tage und Nächte kann das Folgen haben. "Wenn die Niederschläge, egal ob Regen oder Schnee, auf die gefrorenen Böden fallen, kann es glatt werden", sagte Anne Wiese, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Tiefstwerte erreichen in der Nacht 1 Grad in Dörpen und Bückeburg, minus 2 Grad in Nordholz und minus 4 Grad im Oberharz.

Am Dienstag kann es glatt werden

Am Dienstag bleibt es laut Vorhersage wolkig und im Osten und Nordosten Niedersachsens kann es weiter schneien. Die Straßen können glatt sein. "In Richtung Weser, Osnabrück und Grafschaft Bentheim macht sich etwas mildere Luft breit", sagte Buchhop. Dort fällt dann eher Schneeregen oder Regen. "Die Schneefallgrenze im Harz steigt auf 600 bis 800 Meter", so der Meteorologe. Die Höchstwerte sollen am Dienstag minus 1 Grad im Oberharz, 1 Grad in Cuxhaven und 5 Grad in Bad Bentheim erreichen.

