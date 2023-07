Schlüssel abgezogen: 39-Jähriger stoppt betrunkenen Autofahrer Stand: 12.07.2023 12:04 Uhr In Badbergen (Landkreis Osnabrück) hat Kfz-Sachverständiger Thomas Kepczynski unter Anleitung der Polizei die Fahrt eines alkoholisierten Mannes gestoppt. Die Polizei lobt die gezeigte Zivilcourage.

Thomas Kepczynski bemerkte auf einer Autofahrt mit seinem Vater im Juni einen auffällig fahrenden Kleinwagen in der Gemeinde Badbergen. Er verständigte darauf umgehend die Polizei und folgte dem Wagen auf die Bundesstraße 68 in Richtung Quakenbrück. "Der Fahrer ist oft Schlangenlinien gefahren und teilweise auch in den Gegenverkehr rein", sagte der 39-Jährige. An einer roten Ampel gelang es ihm, den Kleinwagen unter Anleitung der zugeschalteten Beamten zu stoppen.

Schlüssel abgezogen und zurück ins eigene Auto

Es habe sich um eine "Kurzschlussreaktion" gehandelt, so Kepczynski. Er sei zu dem Wagen gelaufen, habe dem Fahrer ins Lenkrad gegriffen und den Zündschlüssel abgezogen. "Dann habe ich mich wieder in mein Auto gesetzt, abgeschlossen und auf die Polizei gewartet." Dass Kepczynski richtig lag, zeigte sich anschließend. Die alarmierten Beamten stellten bei dem Fahrer des Kleinwagens einen Promillewert von 2,6 fest. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss sich jetzt vor Gericht verantworten.

Polizei: "Er hat alles richtig gemacht"

Ein Pressesprecher der Polizei lobte Kepczynski im Nachgang für seine gezeigte Zivilcourage und dafür, wie er die Promillefahrt stoppte. "Er hat alles richtig gemacht, indem den Notruf gewählt hat. Die Polizei ist immer wieder auf engagierte Bürger angewiesen", sagte der Sprecher. Der Mann hatte von der Notrufzentrale den Hinweis bekommen, nur den Kleinwagen eigenständig zu stoppen, wenn er sich damit sicher fühle. Das habe in diesem Fall gut geklappt. Der Polizeisprecher betonte aber, dass sich keiner unnötig in Gefahr begeben müsse. Das Wichtigste wäre, die Beamten zu verständigen und für diese im weiteren Verlauf erreichbar zu sein.

