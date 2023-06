Schlechte Noten? Zeugnistelefon bietet Hilfe Stand: 30.06.2023 13:01 Uhr Nach einem anstrengenden Schuljahr und der Zeugnisvergabe an Niedersachsens Schulen herrscht bei manchen Schülern statt Ferienfreude eher Frust, Scham oder sogar Angst. Telefon-Hotlines bieten Hilfe.

Bei dem ein oder anderen Kind dürften auch Tränen fließen, wenn die Zeugnisse auf dem Tisch liegen. Viele schämen sich für schlechte Noten oder müssen das Schuljahr sogar wiederholen. Zu Hause treffen sie nicht immer auf Verständnis und Trost. Oft gibt es hier noch ein großes Donnerwetter und Strafen dazu. Aber auch für die Eltern ist dieser Tag manchmal nicht einfach.

"Nummer gegen Kummer" hilft das ganze Jahr bei Problemen

Die regionalen Schulbehörden in Niedersachsen bieten am Mittwoch, den 05. Juli, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr unter 04941 – 13 1010 telefonisch Rat und Hilfe. Schulpsychologen sind auch per E-Mail erreichbar: zeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de. Zudem hilft der bundesweite Verein "Nummer gegen Kummer" Schülern ganzjährig in kritischen Situationen. Dort können Kinder und Jugendliche am Telefon das spätere Gespräch mit den Eltern üben. Die Experten raten dazu, offen mit den Eltern über das Zeugnis zu reden und die Gründe für schlechte Noten aufzuzeigen. Um sich sicherer zu fühlen, könnten sie eine Person ihres Vertrauens mit in das Gespräch nehmen - etwa die Oma oder eine gute Freundin.

Lehrerinnen und Lehrer können vermitteln

Erster Ansprechpartner für Schüler kann bei schlechten Noten auch ein Lehrer oder eine Lehrerin des Vertrauens sein. In schwierigen Fällen können sie möglicherweise zwischen Kindern und Eltern vermitteln, etwa mit einem Anruf bei den Eltern. Können Schüler ihre schwachen Noten nicht nachvollziehen, raten die Experten von "Nummer gegen Kummer" zu einem gemeinsamen Gespräch von Schülern und Eltern mit der Lehrkraft. Dabei sollte der Pädagoge nicht als Gegner, sondern als Partner gesehen werden.

Auch weniger gute Noten verdienen Lob

Unter einer eigenen Nummer bietet der Verein "Nummer gegen Kummer" auch Eltern Rat an, wie sie ihr Kind am besten unterstützen können. Manche Eltern neigten dazu, ihre Kinder zu überfordern, so die Pädagogen. Auch weniger gute Noten im Zeugnis verdienten das Lob der Eltern. Kinder seien oft selbst extrem enttäuscht von ihrer Leistung und machten sich große Sorgen.

