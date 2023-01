Schlagerkollegen helfen Judith und Mel nach Garagenbrand Stand: 03.01.2023 20:21 Uhr Das Schlagerduo Judith und Mel aus Oldenburg erfährt derzeit nach eigenen Worten viel Solidarität von Kollegen. "Wir haben die tollsten Kollegen in der Branche", sagte Judith am Dienstag.

Chris Andrews ("Pretty Belinda"), die Wildecker Herzbuben ("Herzilein") und andere hätten ihnen Unterkunft angeboten, solange ihr Haus wegen Ruß und Rauch unbewohnbar sei, berichtete die 70-jährige Judith. Vorerst sei das Paar bei einer seiner zwei Töchter untergekommen. Judith und Mel sind bekannt aus Sendungen wie dem Grand Prix der Volksmusik und dem Musikantenstadl.

Garagenbrand in der Neujahrsnacht

In der Neujahrsnacht hat nach Auskunft des Paares ein Kurzschluss in der Garage in Oldenburg ein Feuer ausgelöst. Von dort zog der Rauch ins angebaute Wohnhaus, das sie jetzt nur stundenweise betreten können. "Alles riecht nach Rauch", sagte Mel. Trotzdem zeigte sich der 79-Jährige erleichtert: "Wir sind beide heile geblieben, und das ist das Wichtigste."

