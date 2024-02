Schafft es ein Niedersachse zum ESC nach Malmö? Stand: 16.02.2024 18:24 Uhr Der gebürtige Gehrdener Rick Jurthe alias Ryk tritt heute Abend im deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest an. Mit seiner Ballade "Oh Boy" ist der Musiker Favorit bei den Buchmachern.

Insgesamt neun Musik-Acts bewerben sich in der Show "Eurovision Song Contest - das Deutsche Finale 2024" um den Einzug ins Finale des ESC im schwedischen Malmö. Favorit bei den Buchmachern ist Ryk mit seiner Ballade "Oh Boy". Bei den Wettanbietern heißt es, die Gewinnwahrscheinlichkeit für den 34-Jährigen liege bei mehr als 50 Prozent.

Für Ryk ist es der zweite Anlauf

Ryk hat seinen Beitrag "Oh Boy" selbst geschrieben. Es geht darin um das Verschwimmen zwischen freundschaftlicher und romantischer Liebe. Nach seinem Abitur in Bad Nenndorf studierte Ryk unter anderem an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Der Sänger, Songschreiber, Produzent und Komponist sieht sich selbst sich seit Langem als Teil der ESC-Community und hat 2018 schon einmal erfolglos versucht, Deutschland zu vertreten. Ob Ryk wirklich nach Malmö fährt, entscheiden eine internationale Jury und die Fernsehzuschauer zu gleichen Teilen. Die von Barbara Schöneberger moderierte Show übertragen Das Erste, ONE, www.eurovision.de und die ARD Mediathek ab 22.05 Uhr live aus Berlin.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Eurovision Song Contest | 16.02.2024 | 22:10 Uhr