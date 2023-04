Schädliches Nitrat: eine Gefahr für unser Trinkwasser

Hauptsächlich durch Gülle und Düngemittel. Beispiel Gülle: In Gülle steckt Stickstoff, für die Pflanzen eigentlich ein wichtiger Nährstoff. Gelangt aber mehr Stickstoff in den Boden, als die Pflanze aufnehmen kann, sickert er durch das Regenwasser in Form von Nitrat schließlich ins Grundwasser.

In Deutschland wird der vorgeschriebene Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter an circa 17 Prozent der Messstellen des repräsentativen EUA-Grundwassermessnetzes (Messnetz für die Berichterstattung an die Europäische Umweltagentur) übertroffen. Regionen mit viel Geflügel, Rindern und Schweinen sind besonders betroffen. Dort fällt viel Gülle und Mist an. Das Grundwasser ist großflächig belastet.