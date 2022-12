Schacht Neuer Josua im Landkreis Goslar ist verschlossen Stand: 16.12.2022 11:53 Uhr Seit Ende 2019 hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) den ursprünglich 92 Meter tiefen Schacht Neuer Josua im Landkreis Goslar sanieren lassen. Einfach waren die Arbeiten nicht.

"Ein Hauptproblem war", sagte Thomas Finkeldey, beim LBEG zuständig für Gefahrenabwehr im Altbergbau, "dass der Schacht tonnlägig ist." Das heißt, er geht nicht senkrecht, sondern geneigt in die Tiefe. Wie das LBEG mitteilte, mussten die mit der Aufgabe betreuten Fachleute nicht nur altes Füllmaterial rausholen, sondern den Schacht auch immer wieder begradigen - sprich Felsgestein abschlagen. Das sei nötig gewesen, so das LBEG, um in einer Tiefe von 25 Metern per Seilwinde Gestein zutage fördern zu können. "Massive Wasserzuflüsse" hätten die Arbeiten zeitweise ebenfalls behindert, so das LBEG.

231 Tonnen schwere Plombe sichert den Schacht

Um den Schacht, der auf einem Privatgrundstück liegt, zu verfüllen, sei er in 25 Metern Tiefe mit einer sechs Meter hohen Beton-Stahl-Plombe verschlossen worden, die rund 231 Tonnen wiege, so das LBEG. Tiefer hätten die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht vordringen müssen, weil der Schacht-Durchmesser kleiner wurde und das Gebirge ringsherum standfester. Auf die Plombe hätten Fachleute zusätzlich 300 Tonnen Magerbeton gekippt, das Grundstück abschließend mit Mutterboden rekultiviert.

Teure, aber laut LBEG notwendige Sanierung

Mehr als eine halbe Millionen Euro kostete die Sanierung. Laut LBEG war die Investition notwendig, weil es immer wieder zu sogenannten Tagesbrüchen gekommen war - zuletzt wohl 2008. Gemeint sind Risse, aber auch Krater an der Oberfläche. Damit dürfte jetzt Schluss sein. Von nun an erinnern lediglich noch zwei kleine blaue Kunststoffrohre an die Existenz des Schachtes, die als Kontrollöffnungen dienen.

