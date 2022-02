Salafisten und Social Media: Havliza warnt vor neuen Methoden Stand: 22.02.2022 15:19 Uhr Justizministerin Barbara Havliza (CDU) warnt davor, dass Salafisten mit neuen Methoden junge Menschen von ihren radikalen Ideen überzeugen wollen. Dafür nutzten sie zum Beispiel soziale Medien.

Es stünden auch weiterhin Prediger auf Bühnen, die dort offen ihre salafistischen Botschaften verbreiteten, so Havliza. Allerdings gebe es auch "einflussreiche Protagonisten", die ihre demokratiefeindliche Ideologie im Vergleich zu "klassischen" Salafisten weit weniger auffällig äußerten, sagte die Ministerin. Die neuen Methoden seien oft subtiler. Dennoch seien sie darauf ausgerichtet, Muslime und Nicht-Muslime zu spalten.

VIDEO: Zehneinhalb Jahre Haft für IS-Chef "Abu Walaa" (5 Min)

Islamwissenschaftler bestätigt Gefahr

Diesem Trend müsse mit speziellen Formen der Prävention begegnet werden, so die CDU-Politikerin. In wenigen Tagen soll den Angaben zufolge ein neues Online-Angebot starten, über das sich Menschen zusätzlich über Islamismus informieren können. Zudem gibt es bereits Fachstellen für Prävention im Land. Der Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer bestätigte die Gefahr, die von neuen salafistischen Akteuren ausgeht. Sie würden teilweise versuchen, in die Lebenswelt von Jugendlichen einzudringen, trügen schwarze Kapuzenpullover statt langer Gewänder und Bärte, seien auf Videoplattformen präsent. Kiefer forderte eine verstärkte Präventionsarbeit an Schulen.

2020: 900 Salafisten in Niedersachsen

Laut Verfassungsschutzbericht hatte die salafistische Szene in Niedersachsen im Jahr 2020 rund 900 Anhänger. Der rechtsextremistischen Szene werden in Niedersachsen rund 1.750 Menschen zugeordnet, der linksextremistischen Szene 790.

