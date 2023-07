Saison für Heidelbeeren und Himbeeren in Niedersachsen beginnt Stand: 04.07.2023 18:15 Uhr In Niedersachsen hat die Ernte von Heidelbeeren und Himbeeren aus dem Freiland begonnen. Fachleute rechnen mit einer guten Ernte, auch die Qualität soll gut werden. Unklar ist, ob die Preise steigen.

Seit dieser Woche werden die ersten regionalen Heidelbeeren und Himbeeren geerntet, die nicht aus einem Folientunnel stammen. Zum Beginn der Erntesaison in Niedersachsen rechnen Fachleute der Landwirtschaftskammer mit einer guten Erntemenge und Fruchtqualität der Heidelbeeren. Für die Himbeeren werde sogar eine sehr gute Fruchtqualität erwartet. Grund dafür ist nach Auskunft von Landwirt Danny Lohse vom "Beerenhof Lohse" in Gilten bei Schwarmstedt das fast ideale Wetter im Vorfeld der Ernte. Es sei nicht zu heiß oder zu kalt gewesen, auch der Regen in den vergangenen Tagen habe der Ernte gut getan, sagte Lohse dem NDR in Niedersachsen.

Gestiegene Lohnkosten bereiten den Anbauern Sorge

Sorge bereitet Lohse nach eigener Aussage der gestiegene Mindestlohn. Seinen Erntehelfern aus der Ukraine, Rumänien und Polen müsse er zwölf Euro zahlen - statt vorher neun neun Euro pro Stunde. Er frage sich, ob die Kunden bereit seien einen höheren Preis zu zahlen und lieber die Heidelbeeren aus dem Ausland kaufen würden. "Bei einem Produkt, das einen Lohnkostenanteil von 40 bis 60 Prozent hat, ist so eine Lohnerhöhung schon eine Herausforderung für die Betriebe", sagt Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer.

Niedersachsen ist Heidelbeer-Land

Niedersachsen ist Deutschlands größtes Heidelbeer-Anbaugebiet. Über 70 Prozent der deutschen Heidelbeeren kommen von hier. In der norddeutschen Tiefebene produzieren der Landwirtschaftskammer zufolge 153 Betriebe Heidelbeeren auf etwa 2.000 Hektar Anbaufläche. Der Ernte-Ertrag der Heidelbeeren lag laut Landesamt für Statistik Niedersachsen im vergangenen Jahr bei rund 9.457 Tonnen.

