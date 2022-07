"Niedersächsische Buchhandlung des Jahres" ist in Aurich Stand: 20.07.2022 18:00 Uhr Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) hat am Mittwoch die Buchhandlung Am Wall in Aurich als "Niedersächsische Buchhandlung des Jahres" ausgezeichnet.

Die Inhaberin Susanne Kranz habe mit ihrer alteingesessenen Buchhandlung einen unverwechselbaren kulturellen Ort geschaffen, der der Begegnung, Vernetzung und Kommunikation diene, sagte der Minister in Aurich bei der Preisverleihung. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Buchhandlung am Wallsei die einzige inhabergeführte Buchhandlung in Aurich, hieß es.

VIDEO: Nordenham: Niedersachsens beste Buchhandlung 2019 (21.08.2019) (3 Min)

Minister: "Wichtig für kulturelle Vielfalt im Herzen Ostfrieslands"

Mit Ausstellungen, Lesungen, Kooperationen mit Kitas, Schulen und dem plattdeutschen Büro, der Betreuung von Leseclubs und vielen weiteren kreativen Initiativen sei sie ein wichtiger Mosaikstein für die kulturelle Vielfalt im Herzen Ostfrieslands. Die Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Landesverband Nord, Branka Felba, lobte Kranz' Engagement: "Tolle Veranstaltungen, Kunst, Lyrik und wunderbare Literatur, all das hält die Buchhandlung Am Wall vor. Vor allem aber setzt Frau Kranz auf Leseförderung, damit auch die jungen Menschen an die Literatur herangeführt werden." Die Buchhändlerin habe "ein Kleinod geschaffen, das unser aller Respekt und auf jeden Fall besonders diese Auszeichnung verdient hat".

