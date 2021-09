SPD in Niedersachsen deutlich vorn - knappes Rennen im Bund Stand: 26.09.2021 21:15 Uhr Die Wahllokale im Land sind seit 18 Uhr geschlossen, der Niedersachsen Trend zur Bundestagswahl 2021 von infratest-dimap liegt jetzt vor (Stand 19.15 Uhr).

Demnach kommt die SPD bei den Wählerinnen und Wählern in Niedersachsen auf 31,9 Prozent und schlägt die CDU demnach deutlich (24,8 Prozent). Die Grünen gewinnen stark dazu und kommen auf 16,2 Prozent. Es folgen die FDP (11,3) vor der AfD (7,0) und der Linken (3,3). Die Christdemokraten verlieren in Niedersachsen 10,1 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Die größten Gewinner sind, wie auch bundesweit, die Grünen (+7,5 Prozentpunkte) sowie die SPD (+4,5 Prozentpunkte).

Weil gratuliert Scholz zur "Aufholjagd"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil gratulierte dem SPD-Kanzlerkandidaten: "Olaf Scholz und mehr als 400.000 Mitglieder haben es geschafft, eine Aufholjagd hinzulegen, wie es sie wahrscheinlich in dieser Weise kaum jemals gegeben haben wird", teilte Weil am Sonntagabend mit. Zu möglichen Koalitionsoptionen im Bund wollte Weil sich noch nicht äußern. "Sicherlich wird es noch eine Zeit dauern, bis das Ergebnis wirklich belastbar ist und wir abschließend auch die Schlussfolgerungen daraus ziehen können", sagte er.

Althusmann spricht von "schmerzlichen Verlusten"

In einer ersten Reaktion sagte Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann, er gehe nicht von einer Neuauflage einer Großen Koalition im Bund aus. Weder die CDU noch die SPD wolle ein solches Bündnis fortsetzen, sagte Althusmann am Sonntagabend in Hannover. Sowohl eine Jamaika-Koalition mit CDU, FDP und Grünen als auch ein Ampel-Bündnis von SPD, FDP und Grünen seien denkbar. "Die CDU bleibt eine starke Kraft, wenn auch mit schmerzlichen Verlusten", so Althusmann.

Grünen-Vorsitzende: Lieber "Ampel" als "Jamaika"

Niedersachsens Grünen-Vorsitzende Anne Kura sieht nach der Bundestagswahl mehr Chancen für eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP als für eine Jamaika-Regierung mit Union und SPD. "Es ist unser Auftrag jetzt, für starken Klimaschutz zu sorgen und für soziale Gerechtigkeit. Und da sind wir der SPD deutlich näher als der Union", sagte Kura am Sonntagabend in Osnabrück. Bei der niedersächsischen FDP ist man mit den ersten Hochrechnungen zufrieden. "Wir freuen uns über ein zweistelliges Ergebnis. Das ist eine gute Bestätigung unserer Politik und ein Auftrag, diese Politik entsprechend fortzusetzen und auch umzusetzen", sagte Birkner am Sonntagabend in Hannover. Zu einer möglichen Koalition im Bund sagte Birkner, er habe noch keine Präferenz.

Niedersachsens AfD-Landeschef Jens Kestner sieht seine Partei nach Bekanntgabe erster Zahlen zur Bundestagswahl als politische Größe bestätigt. "Für uns ist das ein ganz herausragendes Ergebnis", sagte Kestner am Sonntagabend. "Wir sind stabil geblieben, wir haben eine Stammwählerschaft."

Bundesweit deutlich knapperes Rennen

Bundesweit kommt die SPD nach der vierten Hochrechnung von infratest-dimap (Stand 21.10 Uhr) auf 25,7 Prozent der Stimmen - knapp dahinter liegt die CDU mit 24,5 Prozent. Die Grünen erreichen 14,3 Prozent und liegen damit vor der FDP (11,5) und der AfD (10,5). Die Linke liegt nach der ersten Prognose bei genau 5 Prozent. Der größte Verlierer ist nach dieser Hochrechnung die CDU (8,4 Prozentpunkte weniger als 2017). Die Grünen legen zu und erreichen 5,4 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Bundestagswahl. Auch die SPD verbessert sich deutlich (+5,2 Prozentpunkte).

Alle Daten finden Sie im Wahlmonitor:

Die Prognose basiert auf mehr als 100.000 Interviews mit Wählerinnen und Wählern in den Wahllokalen. Je weiter der Wahlabend fortschreitet, umso genauer werden die Zahlen, die dann auf Hochrechnungen der bereits ausgezählten Stimmen beruhen.

Viele Stichwahlen zur Kommunalwahl im ganzen Land

Neben der Besetzung des Bundestags können die Menschen in Niedersachsen heute auch bei zahlreichen Stichwahlen über die Führungsspitzen in Landkreisen, Städten und Gemeinden entscheiden. Allein in acht großen Städten wie Osnabrück, Oldenburg, Lüneburg und Braunschweig werden neue Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gewählt. In der Region Hannover wird über das Amt des Regionspräsidenten und in den Landkreisen Peine, Göttingen, Hildesheim, Gifhorn, Helmstedt, Lüchow-Dannenberg und Wesermarsch über neue Landrätinnen und Landräte entschieden.

