SPD-Politikerin Hanna Naber soll Landtagspräsidentin werden

Hanna Naber von der SPD soll die neue Präsidentin des Niedersächsischen Landtags werden. Sie ist seit 2020 Generalsekretärin der Partei.

Die SPD-Fraktion werde die 51-Jährige für den Posten vorschlagen, sagte der neue Fraktionsvorsitzende Grant Hendrik Tonne am Dienstag in Hannover. Die konstituierende Sitzung des Landtags ist am kommenden Dienstag. Naber könnte dann die Nachfolge von Gabriele Andretta antreten, die bereits vor Monaten ihren Rückzug aus der Landespolitik angekündigt hatte. Naber ist seit 2020 Generalsekretärin der SPD Niedersachsen.

Höchste Repräsentantin des Parlaments

Aufgabe der Landtagspräsidentin ist es, die Plenarsitzungen unparteiisch zu leiten und die Einhaltung der Geschäftsordnung zu wahren. Als höchste Repräsentantin des Parlaments unterzeichnet sie die verabschiedeten Gesetze und nimmt auch Petitionen entgegen.

Stärkste Fraktion stellt Präsidentin oder Präsidenten

Die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident wird von der stärksten Fraktion gestellt. Die SPD ist künftig mit 57 Abgeordneten im Landtag vertreten, die CDU mit 47, die Grünen mit 24 und die AfD mit 18. FDP und Linke hatten den Einzug ins Landesparlament verpasst.

