SPD-Parteitag in Hildesheim: Weil stellt sich zur Wiederwahl

Stand: 28.05.2021 09:13 Uhr

Bei ihrem Landesparteitag in Hildesheim legt die SPD am Sonnabend fest, wer für sie in die Bundestagswahl zieht. Außerdem stellt sich Ministerpräsident Weil zur Wiederwahl als Landesvorsitzender.