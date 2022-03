Runder Tisch organisiert Wohnraum für Ukraine-Geflüchtete Stand: 11.03.2022 11:11 Uhr Geflüchtete aus der Ukraine können kurzfristig in rund 500 Unterkünfte der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen einziehen. Das wurde bei einem Runden Tisch in Hannover bekannt.

Bauminister Olaf Lies (SPD) und der Verband der Wohnungswirtschaft hatten den Runden Tisch angestoßen. Daran haben sich am Donnerstag auch Vertreter von Kommunen, Grundeigentümern und Mietern sowie Wohlfahrtsverbände und der Flüchtlingsrat beteiligt. Es komme jetzt darauf an, die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung zu unterstützen und zu koordinieren, sagte Lies. "Die Menschen aus der Ukraine brauchen jetzt dringend eine Unterkunft, wo sie zur Ruhe kommen können, um das Erlebte zu verarbeiten."

Videos 2 Min Ukrainische Waisenkinder kommen in Lüneburg an Die 31 Kinder wohnten in einem Waisenhaus südlich von Kiew. Als der Krieg immer näher rückte, mussten sie fliehen. (10.03.2022) 2 Min

Auch private Unterkünfte für Ukrainer sind gefragt

Die Mitglieder des Runden Tisches appellierten an die Wohnungswirtschaft, weitere Unterkünfte und Wohnungen bereitzustellen. Auch jede private Hilfe sei hochwillkommen. Alle Hilfsangebote sollten an die zuständigen Kommunen gemeldet werden. So könnten leichter weitere Unterstützungsmöglichkeiten eingeleitet werden. Vereinzelt gebe es auch gewerbliche oder sonstige Gebäude, die zeitweilig genutzt werden könnten, hieß es. Einige Unternehmen könnten darüber hinaus unbebaute Grundstücke für temporäre Unterkünfte anbieten. Anders als 2015/2016 kämen derzeit überwiegend Frauen und Kinder, sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer: "Wir möchten wenn irgend möglich vermeiden, sie in Sammelunterkünften unterbringen zu müssen."

Ministerpräsident Weil sieht Niedersachsen gut vorbereitet

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet, dass Tausende Ukrainer nach Niedersachsen kommen. Er sagte der "Braunschweiger Zeitung", es lasse sich noch nicht absehen, ob es mehr oder weniger Menschen werden als bei der Flüchtlingskrise vor sieben Jahren. Weil sieht das Land aber gut vorbereitet: "Wir haben 2015/2016 viel gelernt. Das kommt uns jetzt zunutze. Wir wissen, was bereitstehen muss und wie wir das bereitstellen können."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2022 | 08:00 Uhr