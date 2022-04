Corona: 500.000 Menschen in Niedersachsen vier Mal geimpft Stand: 27.04.2022 09:20 Uhr In Niedersachsen haben sich bereits eine halbe Million Menschen eine vierte Spritze zum Schutz gegen das Coronavirus geben lassen. Unter ihnen sind viele über 60-Jährige.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die vierte Corona-Schutzimpfung seit mehr als zwei Monaten für bestimmte Bevölkerungsgruppen - etwa für Menschen ab 70 Jahren. In Niedersachsen waren nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) mehr als 80 Prozent der bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten geimpften Menschen älter als 60 Jahre. Mit insgesamt rund 500.000 Menschen habe in Niedersachsen etwa jeder 16. eine vierte Impfung gegen das Coronavirus erhalten, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Vor allem Arztpraxen impfen gegen Corona

Den Angaben zufolge entfiel der Großteil der Viertimpfungen mit rund 390.000 Dosen auf die Arztpraxen. Etwa 110.000 Menschen wurden laut Ministerium über mobile Impfteams geimpft. Die Zahl der Impfungen in Apotheken ist in der Gesamtzahl nicht erfasst. In der Übersicht des Robert Koch-Instituts werden die vierten Corona-Schutzimpfungen bislang nicht ausgewiesen.

