Rund 180 Impfungen gegen das Coronavirus in Nordhorn Stand: 29.12.2020 21:06 Uhr Zwei Tage nach dem Start der Corona-Impfungen in Niedersachsen sind am Dienstag die ersten Menschen in der Grafschaft Bentheim gegen das Coronavirus geimpft worden.

Damit haben bislang drei niedersächsische Landkreise mit den Schutzimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. In der Stadt Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim wurden am Dienstag rund 180 Menschen geimpft. Es handelte sich dabei um Bewohner und Mitarbeitende eines Pflegeheims sowie Angehörige des mobilen Impfteams, wie eine Sprecherin des Landkreises erläuterte. Der Landkreis gehört zu den landesweit am stärksten betroffenen Regionen.

Start in Cloppenburg und Osnabrück

Bereits am Sonntag war in zwei ebenfalls besonders stark betroffenen niedersächsischen Landkreisen - Cloppenburg und Osnabrück - mit den Impfungen gegen Covid-19 begonnen worden. Als nächstes wird von Mittwoch an im Landkreis Nienburg und in der Stadt Osnabrück geimpft. Ob auch in der Region Hannover der Impfstart am Mittwoch erfolgt, war am Dienstag noch nicht sicher.

Videos 1 Min Scholz: Zweite Impf-Gruppe kommt wahrscheinlich im April Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs in Niedersachsen, äußert sich im Interview zum Impfstart. (28.12.2020) 1 Min

Scholz: "Vollstes Verständnis" für Verzögerungen

Bis zum Jahresende sollen rund 127.000 Impfdosen zur Verfügung stehen. Nach Angaben von Heiger Scholz, dem Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, wird Impfstoff ausgeliefert, wenn die Kommunen sich bereit melden. Gerade jetzt, zwischen Weihnachten und Neujahr, sei es für viele Senioren- und Pflegeheime eine große Herausforderung, die notwendige Organisationsarbeit zu leisten und die Einwilligung der Bewohnerinnen und Bewohner zu beschaffen, so Scholz. "Ziel muss es sein, beim Besuch der mobilen Teams in den Einrichtungen möglichst viele Menschen zu impfen. Das erfordert großen Einsatz der Beschäftigten vor Ort und eine gewisse Vorbereitungszeit, für die wir vollstes Verständnis haben." Er gehe davon aus, dass die meisten Kommunen in der ersten Januarwoche mit den Impfungen beginnen, so Scholz weiter.

Landesregierung bittet um Geduld

Das niedersächsische Gesundheitsministerium wies darauf hin, dass die meisten Menschen in Niedersachsen sich noch etwas gedulden müssen. "Die 50 Impfzentren werden erst in einem nächsten Schritt im Laufe des Januars ihren Betrieb aufnehmen", hieß es in einer Mitteilung. Daher sei es momentan noch nicht möglich, über die Impf-Hotline des Landes Termine zu vereinbaren: "Die Landesregierung wird den Start der Terminvergabe rechtzeitig und mit einem zeitlichen Vorlauf kommunizieren und bittet hier noch um ein wenig Geduld."

