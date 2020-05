Stand: 10.05.2020 16:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rund 12.000 Schüler starten ins verspätete Abi

Mit Verspätung und unter erschwerten Bedingungen beginnen in Niedersachsen zum Wochenbeginn die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Abiturprüfungen. Laut Kultusministerium schreiben an den Schulen im Land insgesamt rund 12.000 Schüler ihre Abschlussarbeiten. Heute stehen die Klausuren im Fach Geschichte auf dem Programm, am Dienstag geht es mit Mathe weiter. Insgesamt muss jeder Absolvent in vier Fächern schriftliche Prüfungen ablegen.

Ausgabe der Zeugnisse voraussichtlich Mitte Juli

Die schriftlichen Prüfung dauern bis einschließlich zum Sonnabend vor Pfingsten - dann werden die Klausuren im Fach Latein geschrieben. Im Anschluss stehen die mündlichen Prüfungen an, Abitur-Zeugnisse gibt es voraussichtlich Mitte Juli. Das Abi stehe in diesem Jahr unter dem besonderen Licht der Corona-Krise und werde den Schülern viel abverlangen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Allerdings habe das Land "Zeitpuffer zur Extravorbereitung und Hygienemaßnahmen eingezogen, um der Lage gerecht zu werden".

Kein Abschluss mit "Corona-Malus"

Teile der Opposition hatten gefordert, auf die verpflichtenden Abschlussprüfungen zu verzichten und stattdessen Durchschnittsnoten als Abschlussnoten zu werten. Davon hält Tonne allerdings nichts: Er finde es wichtig, "dass unsere Abiturientinnen und Abiturienten nicht mit einem Corona-Malus ihren Abschluss erhalten, daher sollen die Prüfungen wie in den anderen Ländern auch stattfinden", so der Minister. Die schriftlichen Abschlussprüfungen für den Haupt- und Realschulabschluss sollen vom 20. bis 28. Mai stattfinden.

