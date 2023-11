Rund 1.000 Geflüchte sollen in Hildesheim in Zelten unterkommen Stand: 02.11.2023 20:49 Uhr In Hildesheim entsteht noch im November eine neue temporäre Unterkunft für Geflüchtete. Auf dem Volksfestplatz sollen sieben Winterzelte aufgebaut werden. Andere Standorte in Niedersachsen sind belegt.

Wie das Innenministerium mitteilte, sollen die Arbeiten an der vorübergehenden Unterkunft kommende Woche beginnen. Ab Mitte November ist die Inbetriebnahme geplant. Voraussichtlich sollen Geflüchtete dort bis Ende des Jahres untergebracht werden. Die derzeit rund 10.000 verfügbaren Plätze in den regulären Standorten und Notunterkünften im Land seien weitestgehend belegt, sagte Susanne Graf, Abteilungsleiterin für Migration im Innenministerium. An den regulären Standorten Bramsche, Braunschweig, Celle Hohe Wende, Friedland, Oldenburg und Osnabrück sei die Landesaufnahmebehörde bereits in die Notbelegung gegangen. Heißt: Mehr Menschen als üblich müssen sich ein Zimmer teilen und Hallen sowie Schulungsräume werden für die Unterbringung genutzt.

Oberbürgermeister: Kommunen müssen besser unterstützt werden

Für die vorübergehende Unterkunft werden sieben Winterzelte errichtet, die Platz für bis zu 1.000 Geflüchtete bieten sollen. Diese Zelte seien auch für kalte Temperaturen ausgelegt, hieß es. "Selbstverständlich helfen wir dem Land auch in dieser drängenden Situation, wie es auch zahlreiche andere Städte bereits tun", so der Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim Ingo Meyer (parteilos). Gleichzeitig betonte er: Es sei dringend geboten, die Kommunen deutlich besser, auch finanziell, zu unterstützen. Laut Innenministerium hat sich die Zahl der nach Niedersachsen kommenden Asylsuchenden seit Juli mehr als verdoppelt: von 500 bis 600 pro Woche auf derzeit 1.300.

