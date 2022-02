Ruhe vor dem zweiten Sturm: "Zeynep" zieht gen Niedersachsen Stand: 18.02.2022 08:09 Uhr Mit extremen Orkanböen an der Küste und Orkanböen im Binnenland erwarten Wetterexperten heute Sturmtief "Zeynep" in Niedersachsen. Bahn- und Fähr-Verkehr bleiben deshalb weiter eingeschränkt.

Ab dem Nachmittag soll der Wind im Nordwesten wieder merklich auffrischen und seinen Höhepunkt am Abend und in der ersten Nachthälfte erreichen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). "Das Gefahrenpotenzial ist massiv", sagte Meteorologe Frank Böttcher im Gespräch mit NDR Info. Auf den Ostfriesischen Inseln rechnet der DWD demnach heute mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 150 Kilometern pro Stunde, in exponierten Lagen auf dem Festland mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde. "Es könnte der stärkste Februar-Sturm seit Beginn der Aufzeichnungen werden", sagte der DWD-Wetterexperte.

Fern- und Nahverkehr rollen vorerst wieder

Der Zugverkehr in Niedersachsen normalisierte sich am Morgen nach Sturmtief "Ylenia" zumindest orts- und zeitweise. Zwischen Hannover und Hamburg und auch zwischen Braunschweig und Nordrhein-Westfalen sind wieder Fernverkehrszüge unterwegs. Vielerorts müssten noch immer Strecken geräumt oder repariert werden, hieß es von der Deutschen Bahn. Auch die Nahverkehrszüge von Enno, Metronom und Erixx haben den Betrieb eingeschränkt wieder aufgenommen, wie die Unternehmen am Morgen mitteilten. Es sei aber "bis einschließlich Samstag mit gravierenden Einschränkungen im Zugverkehr zu rechnen", hieß es von den Bahnunternehmen. Besonders ab dem Mittag werde der Verkehr wohl schrittweise wieder eingestellt werden.

An der Küste droht in der Nacht leichte Sturmflut

An der Nordseeküste und im Weser- und Elbegebiet rechnet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Nacht und am Morgen mit Hochwasser, das 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfällt. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) spricht zunächst von der Gefahr einer leichten Sturmflut. Angesichts von "Ylenia" und der Aussicht auf "Zeynep" ruht der Verkehr auf einigen Ostfriesischen Inseln. Die Reederei Frisia hat bereits Verbindungen nach Norderney für den Nachmittag gestrichen, am Vormittag fahren noch einige Schiffe, wie es auf der Frisia-Internetseite heißt. Fahrplanänderungen gibt es auch für Verbindungen nach Borkum und Langeoog.

Am Donnerstag tödliche Unfälle in Belm und Bevensen

Wegen Sturmtief "Ylenia" am Donnerstag waren Polizei und Feuerwehr in ganz Niedersachsen unterwegs, um blockierte Straßen zu räumen und umgestürzte Bäume aus Vorgärten und von Dächern zu bergen. Landesweit hielten sich die Schäden durch "Ylenia" aber in Grenzen. Für zwei Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät: Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde in seinem Auto am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) von einem Baum erschlagen. Ein Autofahrer im Landkreis Osnabrück starb nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw, nachdem dessen Anhänger in Belm auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden war.

Oberharz nur über Umwege erreichbar

Besonders stark war der Oberharz von "Ylenia" betroffen. Dort räumte die Feuerwehr Straßen und Wege frei, auch Bundesstraßen waren betroffen. Das Gebiet war zeitweise nur über Umwege erreichbar. Elf Straßen seien unbefahrbar gewesen, so die Polizei. Im Harz wurden zudem durch umgestürzte Bäume Strom- und Telefonleitungen gekappt. Auch in anderen Landesteilen fiel der Strom aus - etwa im Landkreis Göttingen. Auf dem Brocken waren in der Spitze Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Stundenkilometern gemessen worden.

Nordseeküste: Höhere Wasserstände, aber keine Sturmflut

An der Küste sorgte "Ylenia" für höhere Wasserstände beim Nachthochwasser. Allerdings erreichten die Pegelstände - wie vom BSH erwartet - an der Nordseeküste in Niedersachsen nicht die Grenze zur Sturmflut. Auf Norderney stieg das Wasser demnach auf 1,01 Meter über dem mittleren Hochwasser. In Emden wurden Werte von 1,15 Metern erreicht, in Wilhelmshaven von 1,09 und in Cuxhaven von 1,35 Metern. An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

