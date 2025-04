Rückzug angekündigt: Stephan Weil stellt Pläne vor Stand: 01.04.2025 11:23 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil wird sich im Mai von seinen Ämtern zurückziehen. Um 14 Uhr will er in Hannover vor die Presse treten. NDR.de überträgt live.

Seine Pläne gab Weil am Morgen nach NDR-Informationen in einer internen SPD-Sitzung bekannt. Nachfolger an der Spitze der Landespartei und als Regierungschef soll demnach Wirtschaftsminister Olaf Lies werden. Während der Pressekonferenz wird es auch um die Frage gehen, wie Weil seinen vorzeitigen Rückzug begründet. Der SPD-Politiker hatte immer wieder betont, bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben zu wollen. Zuletzt kursierten bereits Gerüchte über den Rückzug von Weil, der das Amt des Ministerpräsidenten seit zwölf Jahren besetzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen