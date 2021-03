Rücktritt: Gesundheitsministerin Reimann legt Amt nieder Stand: 01.03.2021 16:35 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) ist von ihrem Amt mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das teilte die Staatskanzlei mit. Gesundheitliche Gründe seien ausschlaggebend.

Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen müsse sie zeitnah in einem Krankenhaus behandelt werden, teilte Reimann mit. Dabei sei es absehbar, dass sie ihre Amtsgeschäfte in nächster Zeit nur sehr eingeschränkt wahrnehmen könne, so die 53-Jährige. Die Entwicklung der Pandemie verlange von allen politisch Verantwortlichen mindestens einhundertprozentigen Einsatz und eine große physische Belastbarkeit. In nächster Zeit werde ihr es aber nicht möglich sein, "diesen Einsatz im erforderlichen Umfang weiter zu leisten", so Reimann. Die Entscheidung habe sie am Vormittag Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, so die Staatskanzlei. Wer auf Reimann nachfolgen soll, werde zeitnah bekannt gegeben, hieß es.

Nachfolger/in soll zeitnah folgen

Weil zeigte sich betroffen über den sofortigen Rücktritt und die Umstände. Er habe großes Verständnis, dass Reimann "ihrer Gesundheit jetzt unbedingten Vorrang einräumt". Weil dankte ihr für ihre in den vergangenen dreieinhalb Jahren im Ministerium geleistete Arbeit. Insbesondere lobte er ihr Wirken in der Corona-Pandemie. "Sie hat in den zwölf Monaten der Corona-Krise mit großer Fachkenntnis und einem enormen Einsatz unermüdlich dafür gearbeitet, dass Niedersachsen einigermaßen unbeschadet die Pandemie bewältigt", so Weil.

