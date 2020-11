Rote Rosen: Karl Dall übernimmt Gastrolle in Telenovela Stand: 10.11.2020 19:15 Uhr Der Komiker Karl Dall spielt in der Fernsehserie "Rote Rosen" den Rockstar Richie Sky. Das teilte die ARD am Dienstag mit. Zu sehen ist der Auftritt ab Mitte Januar.

Der 79-Jährige, der mit der Comedytruppe "Insterburg & Co." und zahlreichen Fernsehauftritten bekannt wurde, kehrt in der Serie in seine Heimatstadt Lüneburg zurück. Dort besucht er seinen Band-Kumpel aus alten Tagen, Hannes (Claus Dieter Clausnitzer). Der Trip in die Heimat bleibt nicht ohne Folgen, Hannes landet sogar im Gefängnis. Zu sehen ist Dalls Auftritt von Mitte Januar an über 15 Folgen hinweg. "Rote Rosen" läuft nachmittags im Ersten.

Auch nach Jahren hohe Marktanteile

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft für Das Erste. Auch nach 14 Jahren erreicht die Nachmittags-Telenovela Marktanteile von mehr als 14 Prozent - wie zum Beispiel am 4. November 2020 mit 14,2 Prozent. Das sind nach Angaben der Produktionsfirma rund 1,51 Millionen Zuschauer.

