Rodenberg ruft zum Wassersparen auf: Bewässern einschränken Stand: 22.07.2022 11:58 Uhr Die Samtgemeinde Rodenberg im Landkreis Schaumburg ruft die Menschen zum Wassersparen auf. Vor zwei Jahren war die Trinkwasserversorgung dort zusammengebrochen.

Durch die trockene Hitze sei zuletzt vor allem in den Abendstunden mehr Wasser als gewöhnlich verbraucht worden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Samtgemeinde Rodenberg. Zwar sei die Wasserversorgung auch dank eines neuen Tiefenbrunnens stabil, allerdings sei sie bereits jetzt nahezu ausgelastet. Deshalb bat die Samtgemeinde die Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedsgemeinden Hülsede, Lauenau und Messenkamp, die Bewässerung mit Trinkwasser auf das Nötigste zu begrenzen - und zum Beispiel darauf zu verzichten, Rasenflächen zu bewässern.

Im Sommer 2020 brach die Wasserversorgung zusammen

Im August vor zwei Jahren war die Wasserversorgung in Lauenau zusammengebrochen. Die Gemeinde bezog ihr Wasser damals allein aus Quellen im Deister - nicht wie andere Orte aus Trinkwasserbrunnen tief in der Erde. Für den Normalfall war in den Quellen auch ausreichend Wasser. Im Sommer 2020 hatte es aber zu wenig geregnet. Hinzu kam, dass wegen der Corona-Pandemie viele Menschen den Sommerurlaub zu Hause verbrachten und dort mehr Wasser verbrauchten. Seit dem Zusammenbruch der Wasserversorgung zapft die Gemeinde ihr Trinkwasser zusätzlich aus einem wiederhergestellten Tiefenbrunnnen.

