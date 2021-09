Riester-Renten: Verbraucherschützer kritisieren Politik Stand: 07.09.2021 15:53 Uhr Verbraucherschützer in Niedersachsen verzeichnen weiterhin eine hohe Nachfrage nach Beratungsgesprächen. Dabei geht es häufig um die Altersvorsorge und unrentable Riester-Verträge.

Der Staat lasse die Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Thema etwas allein, kritisierte die Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Niedersachsen, Petra Kristandt, in Hannover. Unrentable und immer stärker in Verruf geratene Riester-Verträge beschäftigten viele Menschen. Kristandt bezeichnete die Riester-Rente als gescheitert.

Videos 45 Min Rente: Reiches Land - arme Frauen? Die Rentenprognosen werden vor allem für Frauen düsterer. Was sind die Gründe für Altersarmut bei Frauen? Lässt sie sich vermeiden? (30.08.2021) 45 Min

2020 viel Corona-Reisefrust

Auch andere Themen machen den Verbraucherschützenden in Niedersachsen weiterhin viel Arbeit: Streit mit Fitnessstudios, Ärger über die Qualität etwa von Möbeln oder Probleme mit Banken. Im laufenden Jahr sei die Zahl der Beratungsgespräche im Vergleich zum vergangenen Jahr aber wieder etwas zurückgegangen. "Die Schwerpunkte haben sich verschoben", so Verbraucherschützerin Kristandt. 2020 sei es lange besonders um Corona-Reisefrust und annullierte Flüge gegangen. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr mehr als 82.000 Beratungen - jede zweite wegen der Pandemie per Video, E-Mail oder am Telefon.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.09.2021 | 18:00 Uhr