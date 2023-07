Reparaturen beendet: A7 Richtung Hannover nach Lkw-Unfall frei Stand: 29.07.2023 14:39 Uhr Nach einem Lkw-Unfall auf der A7 zwischen Lutterberg und Hedemünden sind wieder alle drei Spuren in Richtung Hannover befahrbar.

Am Samstag wurde die letzte der drei Spuren Richtung Norden wieder freigegeben. Arbeiter hatten zuvor die Schutzplanke auf rund 200 Metern reparieren müssen. Am Straßenrand hatten die Arbeiter zudem Erde abtragen müssen, die von ausgelaufenem Kraftstoff verunreinigt worden war, so die Autobahnpolizei. Am Freitagvormittag waren der verunglückte Sattelzug und der von der Ladefläche gefallene Bagger geborgen worden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenssumme auf mindestens 200.000 Euro.

Bagger reißt Asphaltdecke auf

Der Lkw hatte am Donnerstag gegen 14.40 Uhr aus ungeklärter Ursache die Schutzplanke durchbrochen und war in die Böschung gerutscht. Ein auf dem Sattelzug transportierter Bagger fiel laut Polizei auf die Autobahn und beschädigte die Fahrbahn erheblich. Neben einer Ölspur und herumliegenden Trümmerteilen sei der Asphalt an der Unfallstelle zum Teil aufgerissen. Der Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden, erklärte die Polizei.

