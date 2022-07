Rekordhitze hält an: Bis zu 40 Grad und Gewitter erwartet Stand: 19.07.2022 20:23 Uhr Die Hitzewelle hat auch Niedersachsen im Griff. Nach Rekordwerten am Dienstag soll es auch am Mittwoch erneut bis zu 40 Grad heiß werden. Abends soll die Hitze in teils schweren Gewittern münden.

Nach einem sehr heißen Dienstag folgt vielerorts in Niedersachsen ein noch heißerer Mittwoch. In der Nacht davor ist es vielerorts tropisch warm mit Temperaturen nicht unter 20 Grad. Am Mittwoch werden Tageshöchstwerte von 30 Grad auf den Inseln, 33 Grad an der Ems, 34 Grad im Oberharz und in Ostniedersachsen bis zu 39 Grad erwartet. An der Grenze zu Sachsen-Anhalt sollen 40 Grad erreicht werden. Am Nachmittag ziehen von der Ems sowie vom Wiehengebirge her Schauer und Gewitter auf, zum Abend hin auch in Richtung Elbe. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt teils schwere Gewitter für den Abend voraus.

VIDEO: Klimawandel: Wenn Hitze zum Gesundheitsrisiko wird (12.07.2022) (5 Min)

Rekord: Knapp 39 Grad in Barsinghausen

Am Dienstag stiegen die Temperaturen in Niedersachsen und Bremen in vielen Orten in Richtung der 40-Grad-Marke. Am späten Nachmittag wurden in Barsinghausen-Hohenbostel am Rande der Region Hannover 38,9 Grad gemessen, wie der DWD bestätigte. Der Allzeithöchstwert dort stammte vom 25. Juli 2019 mit 38,4 Grad. In Groß Berßen im Emsland wurden am Dienstag 38,1 Grad angezeigt. Zuletzt lag der höchste Wert dort bei 36,3 am 18. August 2012. In Göttingen, Nordhorn oder Osnabrück waren es 38 Grad. 37 Grad wurden unter anderem in Hannover, Papenburg, Emsteck, Verden und Hameln gemessen.

Verhalten bei Hitze anpassen

Experten raten allen Menschen, sich vor der Hitze zu schützen. Dazu zähle, sich wenig zu bewegen, nicht ins Freie zu gehen oder wenn doch, sich im Schatten aufzuhalten und Anstrengungen zu vermeiden, sagt der Landesarzt der Johanniter-Unfall-Hilfe, Hans-Peter Reiffen. Außerdem: Mindestens anderthalb Liter Flüssigkeit am Tag sollte jeder Mensch trinken - ohne Alkohol. Bei Anstrengung und großer Hitze auch mehr. Gut geeignet sei natürlich Wasser, aber auch Kräuter- und Früchtetees oder Saftschorlen mit einem hohen Wasseranteil und Elektrolyten. Mahlzeiten sollten in kleineren Portionen eingenommen werden, rät das Gesundheitsamt Göttingen. Um sich draußen vor der Sonne schützen zu können, eignen sich eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille und Sonnencreme. Kinder, gesundheitlich geschwächte sowie ältere Menschen und Tiere dürfen unter keinen Umständen in einem geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden - auch nicht für wenige Minuten.

Auf Warnsignale des Körpers hören

"Hitzschlag, Sonnenstich und weitere hitzebedingte Krankheitsbilder können lebensgefährlich sein", warnt das Gesundheitsamt. Bei Warnzeichen des Körpers wie Kreislaufschwäche, Unwohlsein, Krämpfen oder Erschöpfung sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Neben alten Menschen seien auch Kinder besonders gefährdet, da sie einen Flüssigkeitsmangel nicht im gebotenen Maß wahrnehmen.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen. mehr

Gewerkschaft fordert längere Pausen

Angesichts der Hitzewelle hat die Gewerkschaft ver.di hitzefrei und längere Pausen für Arbeitnehmer gefordert. Rechtlich gesehen besteht darauf kein Anspruch. Trotzdem müsse doch die Gesundheit der Beschäftigten im Vordergrund stehen, sagte Norbert Reuter, Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei ver.di, dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). Deshalb sollten mit dem Betriebsrat Regelungen darüber getroffen werden, wann durch hitzefrei ausgefallene Arbeitszeiten gegebenenfalls nachgeholt werden können. Der Ärzteverband Marburger Bund fordert einen nationalen Hitzeschutzplan sowie eine Hitze-Aufklärungskampagne. Die Politik sollte ihre Anstrengungen für Schutzmaßnahmen in Hitzephasen deutlich ausbauen, sagte die Vorsitzende Susanne Johna dem RND.

Weitere Informationen 8 Min Meteorologe Plöger zur Hitze: "Wir bewegen uns im Rekordbereich" Bis zu 39 Grad auch im Norden erwartet: Ärzte fordern einen "nationalen Hitzeschutzplan" und Meteorologe Sven Plöger erklärt, wo es besonders heiß wird. 8 Min

Brandgefahr: Grillverbot in mehreren Städten

Mehrere Städte haben wegen der hohen Wald- und Flächenbrandgefahr das Grillen auf öffentlichen Grünfächen verboten. In der Region Hannover gilt aktuell etwa die Waldbrandwarnstufe 4 von 5. Die Stadt verbot Grillen und offenes Feuer in Parks. Solange sich die Wetterlage nicht grundlegend ändert, sei die Gefahr eines Flächenbrandes zu groß, hieß es. Der Ordnungsdienst soll das Verbot kontrollieren. Auch in Braunschweig ist Grillen auf öffentlichen Flächen verboten.

Wasserspaß versus Wirtschaftssorgen

Angesichts der hohen Temperaturen sehnten sich die Menschen im Land heute nach Abkühlung. Entsprechend groß war vielerorts der Andrang in Freibädern. Wer wie Landwirte beruflich aufs Wetter angewiesen ist, macht sich dagegen eher Sorgen. Vor allem für Weizen werde die Hitze eine Herausforderung, sagte Karl-Friedrich Meyer vom Landvolk Niedersachsen. Mehr als 30 Grad könne das Getreide nicht gut vertragen. Bei zu langer Hitze und Trockenheit könne man das Getreide dann nur noch als Tierfutter verwenden statt für Mehl. Auch beim Anbau von Möhren gebe es wegen der Trockenheit große Probleme, sagte Meyer. Für die Landwirte bedeute das am Ende weniger Verdienst.

Nutztiere und Hitze - Agrarimisterium gibt Tipps

Das Niedersächsische Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat Tierhalterinnen und Tierhalter dazu aufgerufen, für Schatten, Kühlung und ausreichend Wasser zu sorgen. "Hühner und Puten können nicht schwitzen. Starke Hitze in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit stellt deshalb vor allem in der Geflügelhaltung die Gefahr für eine extreme Wärmebelastung dar." Eine regelmäßige Überwachung der Stalltechnik sei daher besonders wichtig. Bei vielen Tierarten sei zudem die Verschiebung der Fütterung in die kühleren Abend- und Nachtstunden sinnvoll.

Hitze-Rekorde: Wie werden die Temperaturen korrekt gemessen?

Um weltweite Vergleiche zu ermöglichen, gelten für die Temperaturmessung internationale Standards. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen die Sensoren in den freistehenden Messstationen eine Höhe von zwei Metern haben. Ein Gehäuse mit Lamellen schützt die Fühler vor der prallen Sonne. Der Boden unter dem Messstand soll mit Rasen bedeckt sein. Zu Bäumen oder Gebäuden ist ein Mindestabstand einzuhalten. Erfüllt eine Messstation diese Bedingungen nicht, können Temperaturen ungenau oder verfälscht sein. Im Dezember 2020 annullierte der DWD den Hitzerekord für Deutschland. Der bis dahin höchste Wert von 42,6 Grad war am 25. Juli 2019 in Lingen im Emsland gemessen worden. Eine über die Jahre "deutlich gewachsene Vegetation in direkter östlicher Nachbarschaft" habe immer wieder den Luftaustausch bei Wind aus dieser Richtung behindert, stellte der DWD fest - und weg war der Rekord.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.07.2022 | 19:30 Uhr