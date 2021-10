Rekord-Spritpreise: Althusmann für höhere Pendlerpauschale Stand: 19.10.2021 10:29 Uhr Die Preise für Benzin und Diesel an den Zapfsäulen steigen. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) spricht sich nun dafür aus, Autofahrer zu entlasten.

Althusmann forderte die Bundespolitik in einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" vom Dienstag zum Handeln auf. Wenn die Spritpreise weiterhin so rasant steigen, müsse der Bund anderswo entlasten - etwa über eine höhere Pendlerpauschale. Mobilität dürfe kein Luxus werden, so der CDU-Politiker. Gerade im ländlichen Raum gebe es zum Auto mit Verbrennungsmotor bislang kaum Alternativen.

Videos 2 Min Autofahrer ächzen unter hohen Spritpreisen In der Stadt können Spritpreis-Apps beim Preisvergleich helfen. Sonst hilft oft nur, sparsamer zu fahren. (19.11.2021) 2 Min

Weil: Klimaschutz muss bezahlbar bleiben

Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) sieht das ähnlich. Er hatte bereits vor einigen Tagen derZeitung "Die Welt" ein Interview zu dem Thema gegeben und ebenfalls den Bund in die Pflicht genommen. Die künftige Bundesregierung müsse sehr genau darauf achten, dass Klimaschutz bezahlbar bleibe - auch für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, sagte der SPD-Politiker. Auch er hält eine höhere Pendlerpauschale für denkbar, sollten die Spritpreise auf diesem hohen Niveau bleiben.

Weitere Informationen Höchstpreise in Hildesheim: 1,89 Euro für einen Liter Diesel Der Preis an der Tankstelle Hildesheimer Börde Ost gehörte am Montag zu den Spitzenwerten für Diesel in Deutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.10.2021 | 12:00 Uhr